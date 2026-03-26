Los granos operan con volatilidad en la Bolsa de Chicago ante incertidumbre por la guerra

Los ⁠futuros del maíz y el trigo en la Bolsa de Chicago alternaban entre alzas ⁠y caídas este jueves, mientras que los de la soja subían levemente, en un contexto en el que los operadores seguían de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y esperaban indicios fundamentales derivados de los anuncios sobre ⁠la siembra en Estados Unidos y los ⁠biocombustibles.

El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) caía 1.75 centavos, a 4.6550 dólares por bushel a las 1800 GMT. El trigo en la CBOT subía 3.25 centavos a 6.01 dólares por bushel, mientras que la soja de la CBOT sumaba 4.25 centavos a 11.76 dólares por bushel.

Los precios habían subido en la sesión anterior, respaldados por las compras técnicas y la incertidumbre sobre las negociaciones para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Es el presidente. Lo que dice sale de la nada y no hay forma de prepararse para ello cuando ocurre. Eso es lo que está impulsando el mercado", dijo Ed Dugan, corredor de StoneX.

Las dudas sobre un rápido fin del conflicto mantenían firmes los precios del crudo el jueves, lo que contribuía a impulsar al alza el aceite de soja, ampliamente utilizado para biocombustibles.

Sin embargo, la subida del dólar, así como la cautela ante las noticias agrícolas estadounidenses ampliamente esperadas, mantenían a raya a los cereales y las semillas oleaginosas.

Los operadores están atentos a un posible anuncio de la revisión de los objetivos de biocombustibles de Estados Unidos en un acto de la Casa Blanca el viernes, lo que ha respaldado al complejo de la soja.

La atención se centra también en las estimaciones de superficie cultivada del Departamento de Agricultura de ⁠Estados Unidos del próximo martes, ya que el aumento de ⁠los precios de los fertilizantes y el combustible ⁠debido a la guerra en Oriente Medio ha avivado el interés por las decisiones de siembra de los agricultores.

El ⁠mercado de la soja también está evaluando las perspectivas de una mayor demanda china, tras la noticia del miércoles de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará ahora Pekín los días 14 y 15 de mayo en un viaje reprogramado.

La noticia contribuyó a impulsar al alza los precios de la soja el miércoles, reavivando las especulaciones sobre nuevas compras chinas como parte de las negociaciones comerciales.

Sin embargo, los analistas se mantienen cautelosos ante el giro de China hacia Brasil en las últimas semanas, mientras ⁠el país sudamericano culmina una cosecha que se prevé récord