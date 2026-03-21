Erick Portillo logra plata mundial bajo techo en salto de altura

El mexicano Erick Portillo se llevó la medalla de plata en salto de altura del Mundial de atletismo en pista cubierta, este sábado en Torun (Polonia).

Portillo acabó con la misma altura (2.30 m) que el ganador de la prueba, Oleh Doroshchuk, pero el europeo se llevó el oro gracias a que superó esa barra a la primera, mientras que el mexicano lo hizo en el tercer y último intento.

La medalla de bronce fue para el jamaicano Raymond Richards (2.26 metros).

Ucrania hace doblete de títulos en el salto de altura del Mundial indoor de Torun ya que el viernes se había coronado en la prueba femenina Yaroslava Mahuchikh.

Portillo, que consigue además su mejor marca personal, hizo historia para el país al conseguir la primera plata mundial mexicana en el salto de altura y la primera medalla nacional en un Mundial de atletismo indoor desde el bronce de Alejandro Cárdenas en los 400 metros de Maebashi 1999.

Para el saltador de 25 años es el mayor éxito de su carrera en una cita internacional, ya que sus principales medallas hasta ahora eran en citas juveniles, especialmente el oro panamericano júnior en 2021.

En categoría absoluta, el atleta oriundo de Cuauthtémoc no había logrado entrar en las finales ni en los Juegos Olímpicos de París 2024 ni en el Mundial al aire libre de Tokio 2025.