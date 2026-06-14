DT y jugador estrella de Irán se comprometen a jugar por todos los iraníes a pesar de las protestas

El entrenador de Irán y su jugador estrella afirmaron que la selección ⁠se esforzará por llevar alegría y unidad al pueblo iraní en todo el mundo, a pesar de que la guerra y otras tensiones están haciendo que su aventura en el Mundial sea ⁠especialmente difícil.

"Respetamos a todos los ⁠iraníes", tanto dentro del país como en la diáspora, declaró el delantero Mehdi Taremi a través de un intérprete en una rueda de prensa celebrada antes de su primer partido del Grupo G contra Nueva Zelanda en Los Ángeles.

"Durante muchos años, el civilizado país de Irán ha sido una nación unida. Queremos mostrar esa unidad. Y estamos aquí, en el Mundial, para llevar alegría a los iraníes estén donde estén", añadió Taremi el domingo.

Esta semana se han producido protestas de algunos miembros de la comunidad iraní-estadounidense contra el Gobierno de Teherán en el área de Los Ángeles, incluso el domingo cerca del estadio en el que Irán jugará el lunes.

Muchos esperan protestas fuera del estadio y manifestaciones contra el Gobierno de Irán en el interior.

En enero, las protestas generalizadas en Irán de cientos de miles de personas dieron lugar a una brutal represión que se saldó con miles de muertos.

Irán tiene que permanecer en México entre partido y partido después de que el Gobierno de Estados Unidos se negara a permitir que el equipo permanezca en su territorio fuera de las fechas de los encuentros e impidiera a varios miembros del cuerpo técnico viajar al país, lo que ha añadido ⁠incertidumbre al viaje.

"Estamos acostumbrados a sacar oportunidades de las dificultades", dijo ⁠el DT Amir Ghalenoei. "No pensamos en ⁠nada más que en llevar alegría a nuestro pueblo, y haremos todo lo posible; el resto está ⁠en manos de Dios, el Todopoderoso".

Aun así, Ghalenoei y Mehdi señalaron que las "tensiones" en torno a la participación del equipo en el torneo habían restado alegría a la experiencia, por lo general festiva, del Mundial para jugadores y aficionados.

La selección del equipo, las lesiones, las ideas de juego y otros temas habituales de las ruedas de prensa previas a los partidos apenas tuvieron cabida, aunque se mencionó la ausencia de Sardar Azmoun, autor de 57 goles en 91 partidos internacionales, ⁠en la convocatoria definitiva.

Irán nunca ha superado la fase de grupos en un Mundial y las expectativas son bajas. Además, se enfrentará a Egipto y Bélgica en la fase de grupos.