El Mundial debe servir para la paz, dice la leyenda del fútbol iraní Azizi

El fútbol debe servir para promover "la paz": el legendario exfutbolista iraní Khodadad Azizi, que participó en la victoria histórica de su selección ante Estados Unidos en el Mundial 1998, lamentó la politización que rodea al Team Melli en esta edición.

Irán debutará en el Mundial 2026 en la mañana del martes en el país persa (lunes en Estados Unidos), en un duelo ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, marcado por el contexto geopolítico tenso y la guerra en Oriente Medio.

Azizi, que tiene 54 años, era uno de los pilares del ataque de la selección de Irán que disputó el duelo ante Estados Unidos, enemigo jurado de la República Islámica, en Francia 1998.

Aquel partido, ganado por Irán por 2 a 1, dio lugar a una escena inédita: antes del inicio del choque, los jugadores intercambiaron ramos de flores en el césped y se hicieron una fotografía juntos para inmortalizar el momento.

"A pesar de las divergencias políticas entre nuestros gobiernos (...) se organizó una foto grupal para recordar que el fútbol es un símbolo de paz", recordó Kohdadad Azizi en una entrevista con la AFP en Teherán.

Este exnúmero 11 del Team Melli asegura que no recuerda ningún comportamiento fuera de lugar o contrario a los valores del deporte, ni por parte de los estadounidenses ni por la de los iraníes.

"Queríamos mostrar que el fútbol iba a más allá de las consideraciones políticas", declaró Azizi, elegido mejor jugador asiático del año en 1996 y ahora reconvertido a comentarista de la televisión iraní.

"Yo mismo intercambié mi camiseta con el número 2 de la selección de Estados Unidos", explica, insistiendo en el "ambiente amigable" en el que transcurrió el partido del estadio Gerland de Lyon.

Por eso lamenta que en el Mundial 2026 todo esté lleno de "política".

Estados Unidos rechazó conceder visados a una quincena de miembros de delegación iraní, principalmente dirigentes, y el país decidió cambiar la sede de su campamento base durante el torneo, inicialmente prevista en Tucson (Arizona, Estados Unidos) y finalmente trasladada a Tijuana, en el vecino México.

"Jugar al fútbol"

¿Se puede esperar que Irán sea un equipo competitivo en un contexto tan cargado como el actual?

"¿Crees que los jugadores tienen opción?", pregunta Azizi, apuntando a la FIFA y a sus responsables por considerar que han cedido ante las presiones estadounidenses.

"En 1998 fuimos a Francia con respeto y dignidad. Jugamos y luego volvimos" a Irán, recuerda este exjugador.

El Mundial 2026 está siendo en su opinión muy diferente al de hace 28 años: "Nunca vi un control tan estricto a la llegada de los equipos".

Khodadad Azizi estima que las controversias no afectan a la moral del equipo iraní.

"Estoy en contacto con algunos jugadores a través de WhatsApp y no piensan para nada en estos temas, están centrados solo en jugar al fútbol", asevera.

En Estados Unidos, opositores a la República Islámica llevan semanas de campaña contra la presencia en el país de la selección iraní, a la que presentan como "el equipo del régimen" y no el del pueblo.

Popular entre los aficionados de su país por su franqueza al hablar, Azizi considera esas consideraciones "ridículas" y cita su propio recorrido personal para refutarlas.

Antes de la Revolución de 1979, Irán "era una monarquía y hoy es una República Islámica, un jugador lo hace por su país, no por consideraciones políticas", insiste este exdelantero del Colonia alemán.

Irán llega a su séptimo Mundial pero nunca antes logró superar la fase de grupos, una barrera que confía en superar en esta ocasión.

"Si vencemos a Nueva Zelanda tendremos buenas opciones de superar el grupo. No es imposible", confía Azizi.