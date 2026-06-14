SpaceX es la séptima empresa más valiosa en Bolsa del mundo

SpaceX, empresa aeroespacial dedicada al transporte orbital, se convirtió en la primera compañía de inteligencia artificial (IA) en cotizar en Bolsa y se anotó un valor en capitalización superior a 2 billones de dólares.

Con el buen inicio en Bolsa, SpaceX apuntó una capitalización de mercado de 2.106 billones de dólares. Esto la convierte en la séptima empresa más valiosa del mundo por capitalización.

El primer lugar lo ocupa NVIDIA, diseñador de unidades de procesamiento gráfico (GPU), con 4.969 billones de dólares, seguido por Alphabet, la empresa matriz de Google, con 4.367 billones.

En tercera posición, Apple, fabricante de iPhone, computadoras Mac y las tabletas iPad, con un valor de 4.275 billones. En cuarto lugar, Microsoft, desarrolladora de software, servicios en la nube y hardware, con 2.902 billones de dólares.

Le siguen Amazon.com, el gigante de comercio electrónico, con 2.566 billones de dólares y TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), productor de chips y microprocesadores más avanzados del planeta, con 2.198 billones.

La OPI convirtió oficialmente a Elon Musk en la primera persona con un patrimonio neto superior al billón de dólares.

Repuntan

Las acciones de SpaceX abrieron a un precio base de 135 dólares el viernes y cerraron su primera jornada con un alza al 19.22%, alcanzando los 160.95 dólares por unidad.

El debut de SpaceX en el Nasdaq, bajo el símbolo ´SPCX´, se convirtió en la mayor salida a Bolsa de la historia, superando el récord previo de Saudi Aramco de 29,400 millones de dólares registrado en 2019.

La empresa colocó 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares por unidad, recaudando un total de 74,499 millones de dólares.

Lo recaudado se destinará principalmente a tres usos: expansión de la infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial; mejoras a las instalaciones de lanzamiento y desarrollo de Starship; y crecimiento de la red de satélites.

El prospecto establece que la empresa está obligada a destinar los recursos de esta salida a Bolsa a repagar un préstamo puente de 20,000 millones de dólares dentro de los seis meses siguientes a la conclusión de la oferta.

“Elon Musk merece una prima extraordinaria por su trayectoria y su visión para anticipar las tendencias tecnológicas”, dijo Shaun Maguire, socio de Sequoia Capital, que lideró la inversión de la firma en SpaceX.

El estreno bursátil también llevó a Elon Musk a convertirse en la primera persona con una fortuna superior al billón de dólares, reforzando el entusiasmo de los inversionistas por el ecosistema tecnológico y espacial de la empresa.

“El debut positivo refuerza el apetito del mercado por compañías ligadas a inteligencia artificial, aunque SpaceX aún tendrá que validar una valuación elevada frente a sus planes en cohetes, Starlink e infraestructura de IA”, aseguraron analistas de Actinver.

“Las acciones de la compañía subieron 19% en su primer día de operaciones, y si bien ello podría seguir apuntalando valuaciones elevadas en empresas similares, con especial atención en las próximas colocaciones de Anthropic y OpenAI, no descartamos que la rotación de capital hacia la nueva emisión siga generando volatilidad, dado el tamaño de la oferta y el apetito por la emisora”, explicaron especialistas de Banorte.

Elon Musk afirmó que los ingresos de SpaceX podrían alcanzar aproximadamente 1 billón de dólares anuales para 2030, y probablemente más en 2031. Esta proyección supera con creces las previsiones de los banqueros que recientemente sacaron a Bolsa a su empresa.

Musk hizo esta afirmación en Twitter durante el fin de semana, días después de que SpaceX protagonizara la mayor salida a Bolsa de la historia. Sus propios suscriptores solo estiman una fracción de esa cifra.

SpaceX, hasta el 31 de marzo del 2026, ha completado más de 650 lanzamientos orbitales, de los cuales, más de 540 se realizaron con cohetes Falcon que ya habían volado previamente.

Además de tener cuatro quintas partes de la masa lanzada a órbita en los últimos tres años, también tiene su unidad de internet Starlink que conecta a millones de clientes en más de 164 países del mundo. Su unidad de Inteligencia Artificial, se vislumbra como una alternativa secundaria a OpenAI.

Nuevas OPI´s

El debut de la empresa se considera ampliamente como un ensayo general para una nueva generación de megacotizaciones y los participantes del mercado están atentos a las señales sobre el interés de los inversionistas, antes de las próximas salidas a Bolsa de los gigantes de la IA Anthropic y OpenAI.

Anthropic, otra firma de IA presentó su registro confidencial apuntando a un debut para finales del tercer trimestre o inicios del cuarto. Su valuación en el mercado privado ya roza los 965,000 millones de dólares.

También OpenAI, el creador de ChatGPT, perfila su lanzamiento para el cuarto trimestre de 2026 con un objetivo de 1 billón de dólares de valuación, tras un complejo proceso de reestructuración interna.

De acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, la riqueza de Elon Musk es de 1.11 billones de dólares, siendo el primer hombre en pasar del billón de dólares.

En segundo lugar se ubica Larry Page, cofundador de Google, cuyo patrimonio es de 306,000 millones de dólares.

En tercera posición está Serguéi Brin, presidente de Alphabeth con 285,000 millones de dólares, y Jeff Bezos, dueño de Amazon con 260,000 millones.