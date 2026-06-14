México, pilar importante para crecimiento del negocio pese a riesgos fiscales: Sura Investments

Medellín, Colombia. México es uno de los pilares importantes para que Sura Investments logre crecer su negocio.

La confianza en el país se mantiene en una coyuntura donde agencias calificadoras han advertido sobre los riesgos fiscales, particularmente por la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el déficit fiscal en las finanzas públicas, además de un bajo crecimiento de la economía mexicana en el año en que la revisión del T-MEC se lleva a cabo.

En entrevista con El Economista, César Cuervo, Chief Investment Officer de Sura Investments, indicó que sus operaciones en América Latina, incluyendo México, son resultado de decisiones estratégicas de largo plazo.

A través de tres negocios –Wealth Management, Corporate Solutions e Investment Management– Sura Investments tiene presencia en cuatro países de la región, pero solo en México coexisten estos tres. Así, la compañía manejó 9,800 millones de dólares en México al cierre del año pasado, de los 27,500 millones de toda la región.

“Para nosotros México es una plaza muy relevante. Es donde más activos bajo manejo tenemos y donde más estamos diversificando en términos de negocios (...) más allá de la coyuntura macroeconómica, donde no ha sido una primera mitad del 2026 fácil para las cuentas mexicanas, más allá de esas turbulencias de corto plazo, nuestra visión de mercado para nuestra industria sigue siendo muy constructiva. Así como hay ruido coyuntural, hay viento de cola estructural”, dijo.

En este sentido, mencionó que la reforma de pensiones, que se implementó en el 2024, ha sido un motor de crecimiento y de profundización para el mercado de capitales, y por tanto tiene también su impacto en el crecimiento potencial del país y del consumo mexicano.

“Hay que saber navegar la incertidumbre, pero seguimos muy positivos en el país en general desde el punto de vista de negocios”, aseveró.

Rigidez y Pemex

Para César Cuervo, el riesgo fiscal en México es material y se ha hecho más fuerte en una coyuntura que no ayuda a disminuir este indicador que cerró el 2025 en un nivel de 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) ante un menor crecimiento de la economía y los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Recordó que dentro de los argumentos que evalúan las calificadoras está la recaudación de impuestos, la cual está vinculada también a la actividad económica.

“En el reporte de Moody’s se destacó, además de la rigidez en el gasto y los temas de Pemex, que la coyuntura de crecimiento más moderado y por debajo de su potencial, tiene implicaciones también en la recaudación tributaria. Así, no vemos que los riesgos (fiscales) se vayan a diluir en el corto plazo”, aseveró.

El principal riesgo es Pemex, una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial y a la cual el gobierno le ha dado apoyos millonarios para tratar de solucionar su situación financiera.

Incluso con las cuestiones fiscales, el bajo crecimiento, y algunas reformas poco populares como la Reforma al Poder Judicial, Sura Investments sigue confiando en la economía mexicana.

“Nuestra decisión sobre México y la permanencia de nuestro negocio está absolutamente sólida. México es un país importante para nosotros”.

Banxico ya finalizó recortes

Al igual que el consenso del mercado, Sura Investments prevé que el ciclo de recortes por parte del Banco de México (Banxico) ya terminó. Así, la tasa de interés del banco central se mantendría y cerraría el año en 6.50 por ciento.

Este movimiento, agregó el directivo de Sura Investments, ha tenido su efecto en el mercado de renta fija; sin embargo, los últimos datos de inflación han sido más controlados: al cierre de mayo, la inflación en México se ubicó en 3.94% anual, una desaceleración considerable desde el dato del mes previo de 4.45 por ciento.

“Estamos un poco más cautos en el factor duración en aquellos portafolios diversificados con exposiciones a activos mexicanos, es decir, que la preferencia por activos mexicanos la estamos marcando un poco más en la renta variable, que ha venido sufriendo recientemente luego de un buen 2025, ya que ha estado marcada por volatilidad y movimiento relativamente laterales que ocasionaron una caída fuerte este año”, dijo.

Pero esa caída, añadió, no es consistente con lo que ven en las expectativas de desempeño de los emisores, de las utilidades de las compañías y en la calidad de éstas.

“Creemos que, en el mediano plazo, puede ofrecer retornos más interesantes la renta fija mexicana en un portafolio diversificado”.