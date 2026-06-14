Finsus amplía crédito inmobiliario dentro de su apuesta para operar como banco

La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Finsus amplió el alcance de LlaveCredit, su producto de crédito con garantía inmobiliaria para dar liquidez a hipotecados en riesgo, como parte de la construcción de una cartera más amplia de financiamiento que busca consolidar rumbo a su eventual operación como banco.

La entidad inició en el 2024 el proceso para obtener una licencia bancaria y proyecta recibir la autorización este año. En ese contexto, la evolución de LlaveCredit forma parte de una estrategia para fortalecer productos de crédito especializados, principalmente en segmentos vinculados a pymes, vivienda y financiamiento con respaldo inmobiliario.

La solución, que originalmente estaba enfocada en propietarios de inmuebles que buscaban capitalizar su vivienda sin venderla de forma inmediata, ahora también atenderá a personas con retrasos hipotecarios y a dueños de pymes con necesidades temporales de liquidez.

Carlos Marmolejo, director general de Finsus, explicó que una eventual licencia bancaria permitiría a la institución acceder a mejores condiciones para participar en el mercado hipotecario, aunque señaló que el objetivo inmediato es consolidar los productos que ya tienen.

“Una de las cuestiones de la licencia bancaria, cuando se tenga, será que podamos acceder a mejores condiciones para participar también en el mercado hipotecario. No es urgente en este momento; sin embargo, visualizamos en uno o dos años un producto hipotecario innovador y novedoso”, comentó.

De acuerdo con la entidad, LlaveCredit ha aprobado más de 420 créditos y registra una cartera cercana a 1,300 millones de pesos. El financiamiento opera con plazos de hasta 18 meses y permite acceder a líneas de crédito equivalentes a entre 30 y 40% del valor del avalúo de la propiedad.

El modelo se apoya en información de mercado, algoritmos e Inteligencia Artificial (IA) para estimar el valor de los inmuebles y su probabilidad de venta dentro del plazo del crédito, con el objetivo de mitigar riesgos y definir condiciones acordes con cada operación.

“Tomamos propiedades que, con el algoritmo que tenemos y con IA podemos saber cuáles son sus probabilidades de venta en menos de 18 meses. Es por eso que mitigamos el riesgo e incluso permitimos que la persona pueda recuperar gran parte de su patrimonio”, señaló Marmolejo.

Para pymes

Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la institución identifica una oportunidad en empresas que tienen inmuebles, bodegas, sucursales o locales comerciales, pero enfrentan necesidades temporales de liquidez. En estos casos, el financiamiento les permite obtener recursos mientras la propiedad se vende a precio de mercado y no bajo condiciones de urgencia.

Marmolejo afirmó que Finsus prevé multiplicar por 10 el financiamiento hipotecario en los próximos tres años. Además, la institución analiza modelos de hipotecas digitales con pagos más flexibles, acordes con la etapa productiva de los clientes, así como esquemas compartidos en los que participen parejas, familiares o incluso empresas que otorguen apoyos para vivienda.

Actualmente, Finsus reporta una cartera total de crédito cercana a 20,000 millones de pesos, de la cual alrededor de 90% está enfocada en pequeñas y medianas empresas. La entidad también registra una morosidad menor a 2%, captación por alrededor de 23,000 millones de pesos y 75% de sus depósitos colocados a plazos mayores a un año.

“En el 2026 estamos muy enfocados en consolidar lo que ya tenemos: productos innovadores, rentables y con carteras vencidas por debajo de 2 por ciento. Próximamente buscaremos ampliar el abanico y, sin duda, tanto el Infonavit como el Fovissste pueden ser vehículos que complementen estos esquemas de pago”.

Finsus reporta una cartera total de crédito cercana a 20,000 millones de pesos, de la cual alrededor de 90% está enfocada en pequeñas y medianas empresas. La entidad también registra una morosidad menor a 2% y captación por alrededor de 23,000 millones de pesos.