Pemex afina detalles de acuerdo con Petrobras

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, visitará Brasil este mes para afinar detalles del acuerdo que firmará con la nacional Petróleo Brasileiro (Petrobras) con el fin de explorar de manera conjunta el Golfo de México, informó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

Esto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada de 40 minutos con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en que se abordó la necesidad de establecer cooperación bilateral en materia energética, entre otros temas.

“Ellos tienen –como lo he dicho– técnicas muy desarrolladas para la exploración de aguas profundas y ultraprofundas”, explicó Sheinbaum al referirse a la petrolera nacional sudamericana.

Las dos empresas buscan firmar documentos iniciales que incluyen acuerdos de no divulgación y memorandos de entendimiento para realizar estudios conjuntos de exploración en alta mar en el lado mexicano del Golfo, así como las posibilidades de desarrollar producción de petróleo y la refinación, dijo la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

Hace un mes, Sheinbaum sostuvo en México un encuentro con directivos de la empresa sudamericana, encabezados por Chambriard, con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación conjunta con Pemex, según detalló la primera mandataria.

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, escribió la presidenta mexicana en su cuenta de X.

El año pasado, según su reporte anual, Petrobras tuvo ingresos por 89,195 millones de dólares, una disminución anual de 2.4%; a su vez, Pemex reportó ingresos por 1.5 billones de pesos durante 2025, frente a los 1.6 billones registrados un año antes, según la información presentada a la Bolsa Mexicana de Valores. Al tipo de cambio promedio del periodo, esto equivale a 86,280 millones de dólares, ligeramente por debajo de Petrobras.

Pero en materia productiva, Pemex cerró el año pasado superando ligeramente los 1.6 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, mientras que Petrobras tuvo una producción de más de 2.4 millones de barriles por día, sostenida por sus desarrollos en aguas profundas.

Petrobras opera el campo en aguas ultraprofundas Búzios, considerado el más grande del mundo en su tipo, desarrollado mediante unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, (FPSO). Ubicado en la Cuenca de Santos, frente a Rio de Janeiro, este activo contiene las mayores reservas de hidrocarburos de Brasil, con un volumen recuperable estimado en 3,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.