Ven riesgo para el consumo discrecional por revisión del T-MEC

La incertidumbre por la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría traducirse en mayor presión para empresas de consumo discrecional, opinaron analistas del banco británico Barclays.

Ese entorno, puntualizaron, podría derivar en menor inversión, creación de empleo más lenta y menor confianza de los consumidores, lo que reduciría el gasto en categorías no esenciales.

“Es probable que el resultado final incierto restrinja la inversión y se traduzca en una lenta creación de empleo, lo que a su vez repercutirá en una menor demanda por parte de los consumidores”, indicó Barclays en el análisis “Hecho en Norteamérica: México en el centro del T-MEC 2.0”.

Por ello, la institución financiera prevé que los consumidores priorizarían gastos esenciales y reducirían compras discrecionales.

“La distinción entre productos básicos y discrecionales se vuelve más importante. Los alimentos, bebidas y cuidado personal tienden a preservar mejor el volumen que la ropa, las tiendas departamentales o comer fuera de casa”, añadieron.

Bajo esa perspectiva, cadenas departamentales como El Puerto de Liverpool se ubican entre las empresas más expuestas con la revisión del T-MEC.

Ello por su exposición a productos importados: alrededor de 15% de su inventario proviene de Asia e, indirectamente, entre 40 y 50% de proveedores.

“Como minorista discrecional, Liverpool enfrentaría tanto riesgo de demanda como presión en costos de mercancías en un escenario comercial de mayor fricción”, anotaron.

Alsea, operadora de Starbucks y Vips, está “entre los nombres más expuestos a un menor tráfico en un entorno de consumo más débil”, por la sensibilidad de restaurantes a la confianza del consumidor y al ingreso disponible.

En tanto, José Cuervo (Becle), productor de tequila y otras bebidas alcohólicas, presenta la exposición más directa a posibles cambios comerciales entre México y Estados Unidos.

El banco destacó que entre 56 y 57% de sus ventas provienen de Estados Unidos y Canadá, mientras que la producción de tequila debe mantenerse en México por la denominación de origen.

“Becle tiene la exposición arancelaria directa más clara dentro de nuestra cobertura”, afirmó Barclays.

En contraste, alimentos, bebidas y cuidado personal podrían mostrar mayor resistencia, ya que su demanda suele mantenerse aun cuando los consumidores ajustan su gasto.

No obstante, el principal riesgo para las empresas de consumo no vendría de cambios directos en reglas comerciales, sino de efectos indirectos, como volatilidad cambiaria y mayores costos de materias primas.

En Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, los costos de empaque, particularmente aluminio y PET, la presionarían, aunque sus coberturas ayudarían a reducir parte del impacto.

Grupo Bimbo estaría relativamente protegido, pues cuenta con más de 55 instalaciones productivas en Estados Unidos y menos de 10% de sus ventas estadounidenses provienen de exportaciones.

Como minorista discrecional, Liverpool enfrentaría tanto riesgo de demanda como presión en costos de mercancías en un escenario comercial de mayor fricción, destacaron analistas de Barclays.