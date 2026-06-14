Productos refill ganan mercado en México

Los productos refill están ganando terreno entre los consumidores en México, ya que actualmente cuatro de cada 10 utilizan este tipo de presentaciones en alguna categoría de consumo, impulsados principalmente por el ahorro económico y la preocupación por el medio ambiente, de acuerdo con un estudio de Ipsos.

La firma de investigación de mercado encontró que el 39% de los consumidores opta por productos refill para cuidar el medio ambiente, mientras que el 17% los adquiere para mantener la calidad y preferencia de marca y para un 16% la principal motivación es el ahorro.

Dentro de la industria de la belleza, la investigación mostró que las marcas que lanzan productos con sistema de refill son percibidas como más innovadoras y comprometidas con el cuidado del ambiente. Además, el 16% de los consumidores considera que las marcas que ofrecen refill son más confiables.

Al respecto, la directora de Responsabilidad Corporativa de L’Oréal México, Araceli Becerril, explicó que los productos recargables que la empresa ya ofrece en el mercado buscan ser alrededor de un 15% más económicos en comparación con su precio habitual.

Esto a pesar de que su producción implica mayores costos debido a la inversión en el diseño, nuevos empaques, maquinaria y ajustes en los procesos productivos.

“Lo que sí es evidentemente es la inversión para hacer nuevos empaques y demás, entonces no necesariamente para nosotros es más barato, pero es nuestra responsabilidad liderar esta transformación, este cambio de mentalidad”, resaltó en entrevista.

Los formatos recargables destacan porque ayudan a reducir el uso de materiales.

Lo anterior porque el envase de un producto refill está diseñado para reutilizarse varias veces. Cuando se acaba el contenido del envase original, únicamente se compra una recarga para rellenarlo.

En el caso de la marca Lancôme, las recargas pueden disminuir hasta 73% el uso de vidrio, 66% el de plástico y 61% el de cartón. En fragancias de Armani Beauty, la reducción alcanza hasta 57% en vidrio, 49% en cartón y 21% en plástico.

Araceli Becerril explicó que México “va por muy buen camino” en la adopción de productos refill, aunque aún está por debajo de otros mercados.

Mientras en Europa este formato representa alrededor del 35%, en el mercado mexicano la participación es de aproximadamente 5%, lo que muestra que aún hay margen de crecimiento.

“Europa definitivamente es la región que más avanzado está, porque no solamente ayuda la mentalidad de los consumidores, también tienen regulaciones que promueven este tipo de iniciativas”, dijo luego de recordar que L’Oréal avanza en la integración de estos productos en México, por lo que llamó a unirse al movimiento refill.