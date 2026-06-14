Empleados de Commerzbank van contra oferta de UniCredit

Un órgano que representa a los empleados de Commerzbank encargó el viernes a su Presidente que presentara una denuncia judicial por presunta manipulación del mercado en relación con la OPA hostil del banco italiano, UniCredit, sobre la entidad con sede en Fráncfort.

La denuncia, que no menciona a ninguna persona en concreto, supone una escalada extraordinaria de una saga que ya ha dado lugar a duras recriminaciones y a la pérdida de miles de puestos de trabajo en Commerzbank.

“La conducta de UniCredit al adquirir acciones adicionales ha tocado fondo”, denunció Christoph Schmitz-Dethlefsen, representante del sindicato de trabajadores del sector servicios ver.di.

“Aunque siempre habíamos dudado de la legitimidad de los métodos de UniCredit en su intento de adquisición, ahora debemos despejar cualquier duda sobre su legalidad”, declaró a la AFP.

UniCredit rechazó las acusaciones de malas prácticas después de que Commerzbank las formulara por primera vez a principios de este mes.

El interés de UniCredit por Commerzbank ha desatado una fuerte reacción en Alemania, donde Commerzbank es conocido por financiar la preciada red de pequeñas y medianas empresas industriales líderes del país.

Friedrich Merz, canciller de Alemania, se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de cualquier fusión, y la directora ejecutiva de Commerzbank, Bettina Orlopp, ha despedido a miles de empleados en un intento por aumentar el valor para los accionistas y defender la independencia del banco.

El mes pasado, UniCredit ofreció 35,000 millones de euros por el banco, una oferta que se considera en general demasiado baja, dado el repunte del precio de las acciones de Commerzbank en medio de los recortes de gastos y el interés continuado de UniCredit.

Sin embargo, UniCredit ha informado de un aumento gradual de la aceptación de su oferta, lo que ha llevado a Commerzbank a acusar a UniCredit de inflar artificialmente las cifras.

Commerzbank declaró el miércoles pasado que no tenía constancia de que sus propios inversionistas institucionales hubieran aceptado la oferta, lo que refuerza la “hipótesis razonable” de que la aceptación procedía “casi exclusivamente de bancos y partes vinculadas a UniCredit”.

“Según la información de que dispone Commerzbank, ninguna de las partes participantes en la oferta vinculada a UniCredit poseía participaciones significativas en Commerzbank antes de la Oferta Pública de Adquisición”, señaló.

Sascha Uebel, representante de ver.di y vicepresidente del consejo de supervisión de Commerzbank, ha sido el encargado de presentar la denuncia.

Commerzbank

La última información facilitada por UniCredit el viernes (cuestionada por Commerzbank) la entidad italiana afirmó haber adquirido 11.86% adicional de Commerzbank, además de su participación directa existente de 26.77 por ciento.