Alistan el nuevo nivel de cuenta para que mipymes puedan recibir depósitos por montos mayores

El Banco de México (Banxico), en coordinación con la banca comercial, alista la emisión de un nuevo nivel de cuenta para que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan abrirla de una manera sencilla (pero segura), y tengan la posibilidad de recibir montos mayores de depósitos.

Lo anterior forma parte de la estrategia que se tiene a nivel nacional, en el sentido de digitalizar la economía, y con ello reducir el uso del efectivo, a la par que se impulsa la formalización de las empresas.

Recientemente, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, detalló al respecto que esto podría lanzarse en breve, una vez que se atendieron los comentarios y opiniones de jugadores involucrados como la banca.

“Estamos trabajando en la emisión de un nuevo nivel de cuenta para atender a distintos comercios que hoy no tienen la posibilidad de tener un medio digital para que se realicen ahí”, dijo la semana pasada.

Agregó: “de tal manera que estamos esperando que alrededor de un universo potencial de cuatro millones de pequeñas empresas tengan la posibilidad de acceder a una cuenta que está buscando ampliar justamente el importe que hoy tienen las cuentas actuales, dándole un mayor énfasis a que se hagan transferencias por medios digitales. Esto también tenemos previsto lanzar en lo que resta de este mes de junio”.

N2 Bis, la contrapropuesta de la banca

La propuesta inicial del Banxico, que sometió a consulta pública durante algunos días, era que, a los cuatro niveles de cuentas bancarias ya existentes (1, 2, 3 y 4), se sumara el Nivel 3 Bis (N3 Bis).

Y es que, aunque el más utilizado por la población es el N2, éste está topado a un máximo del equivalente a 3,000 Unidades de Inversión (Udis) de depósitos por mes, que son alrededor de 26,400 pesos; mientras que el N3 Bis, permitiría depósitos en dicho periodo por hasta 15,000 Udis, que son alrededor de 132,000 pesos. De éstos, se limitaría el equivalente a 3,000 Udis en efectivo.

Sin embargo, en sus comentarios emitidos al respecto de esta propuesta, la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló algunas complejidades en la inclusión de la N3 Bis, ya que, expuso en su momento, requeriría de la modificación de diversos ordenamientos.

En contraparte, consideró que la estrategia debería centrarse en la optimización y adecuación de la cuenta N2, que hoy es más utilizada por la población.

Ello, detalló, permitiría impulsar el crecimiento de forma inmediata sobre los millones de clientes ya activos en estas cuentas; mientras que, por el contrario, construir un producto desde cero, llevaría hasta un año para su implementación.

Apertura simplificada

Así, la propuesta de la ABM dada a conocer a finales de mayo, es crear una cuenta Nivel 2 Bis (N2 Bis), con límite de depósitos de hasta 15,000 Udis, para impulsar la aceptación de pagos digitales en pequeños comercios y emprendedores.

De acuerdo con el organismo cúpula de la banca, el objetivo es permitir a personas físicas con actividad empresarial, recibir pagos digitales (tarjetas, SPEI, CoDi y DiMo), con requisitos simplificados de apertura.

La apertura, precisó en su momento, sería únicamente con la credencial de elector y comprobante de domicilio, sin la necesidad de RFC.

Añadió que los límites diferenciados serían de 3,000 Udis para depósitos en efectivo, y 12,000 para transferencias electrónicas, en cumplimiento con la regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).