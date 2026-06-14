Marruecos resiste a Brasil y firman empate en el Grupo C

Marruecos demostró que Brasil puede plantear dudas sobre su capacidad avasalladora. La Verdeamarela de Carlo Ancelotti y Marruecos empataron 1-1 el sábado en el partido que inauguró el Grupo C del Mundial 2026 en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. El conjunto marroquí abrió el marcador con un tanto de Ismael Saibari al 21’, con asistencia de Brahim Díaz, pero Vinícius Junior igualó al 32’.

“Tenemos que mejorar. Fue un partido difícil, sobre todo al principio. El equipo estaba algo ansioso, los nervios estaban a flor de piel. Creo que tenemos que reevaluar lo que hicimos en este partido. Pero no podemos desanimarnos: no se gana un Mundial con el primer partido”, declaró Ancelotti.

En el segundo tiempo la chispa del partido decayó de manera notoria y ambas selecciones parecieron conformarse con el empate, pese a que el árbitro, el esloveno Slavko Vincic, añadió 10 minutos. Mohamed Ouahbi fue nombrado seleccionador de Marruecos en marzo para reemplazar a Walid Regragui tras ganar el Mundial Sub 20 del año pasado. Prometió que su equipo mantendría el mismo nivel tras el éxito en Qatar 2022.

Por otra parte, Ayyoub Bouaddi debutó con Marruecos apenas unas semanas después de optar por jugar con esta selección en lugar de Francia, donde nació. Se perfila como futura estrella a sus 18 años.