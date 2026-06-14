Proyecto Agorá, viable en términos legales, operativos y de gobernanza: Banxico

Cuando una empresa o una persona realiza un pago a otro país, la operación suele pasar por varios bancos antes de llegar al destinatario. Tal como lo explica el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés), cada paso añade tiempo, costos y procesos de verificación.

El BIS, que es el banco de los bancos centrales, impulsó desde el 2024 el llamado Proyecto Agorá, con el que busca reducir parte de estas fricciones a partir del aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

El Proyecto Agorá es un prototipo de colaboración entre siete bancos centrales e instituciones financieras del sector privado. Participan el Banco de Francia, que representa al Eurosistema el Banco de Inglaterra; el Banco Nacional de Suiza; el Banco de Japón; Banco de Corea; el Banco de la Reserva Federal de Nueva York así como el Banco de México.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés), es el que coordina la participación de 40 instituciones financieras privadas, como BBVA.

Tras participar en el proyecto prototipo de colaboración, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja afirmó que dicho esquema es “viable en términos legales, operativos y de gobernanza”.

En conferencia de prensa, donde presentó el “Reporte de Estabilidad Financiera”, la gobernadora explicó que las pruebas demostraron que es posible completar operaciones entre las monedas de las siete jurisdicciones participantes, utilizando tecnologías como la tokenización y blockchain “sin alterar la naturaleza legal del dinero”.

Esto significa que la tecnología cambia la forma en que se registran y transfieren los recursos pero no modifica los derechos, obligaciones ni el respaldo legal asociados al dinero.

La tokenización permite representar dinero y otros activos financieros en formato digital para facilitar su intercambio de forma segura. Estas operaciones se registran mediante tecnología blockchain, una especie de libro digital contable compartido, que permite verificar y rastrear transacciones en tiempo real.

BBVA, que también participó en el prototipo, explicó aparte que en las pruebas se utilizó una arquitectura basada en capas interoperables que permiten a los bancos centrales conservar el control y la autonomía sobre sus monedas y operaciones nacionales dentro de la plataforma compartida.

Las ineficiencias del sistema actual

De acuerdo con el BIS, el banco de los bancos centrales, los pagos transfronterizos enfrentan ineficiencias estructurales.

“Actualmente los pagos transfronterizos se ven lastrados por ineficiencias estructurales que los hacen lentos, costosos y opacos. Los procesos y redes complejos y secuenciales retrasan las transacciones, aumentan los costos; limitan la visibilidad integral y fragmentan la liquidez, complicando la gestión de efectivo y tesorería”.

En la actualización de resultados del Proyecto Agorá, los especialistas detallaron que para atender estas fricciones, están utilizando una plataforma compartida donde se registran digitalmente las reservas de bancos centrales y depósitos bancarios.

La intención es que las operaciones entre distintas jurisdicciones puedan liquidarse de forma simultánea y segura, reduciendo retrasos y riesgos operativos.

Según el BIS, “el prototipo permite la liquidación multidivisa de pagos transfronterizos mayoristas que, de implementarse podría realizarse las 24 horas del día mediante el uso de contratos inteligentes”.

Esto permite, dice el BIS, reducir la carga de conciliación, la intervención manual y otras fricciones operativas que son causa ahora mismo de retrasos, costos y fallos en los pagos del sistema transfronterizo actual.

En el documento, disponible en la página oficial del BIS, detallaron que “el proyecto Agorá no busca desarrollar un producto terminado, sino avanzar en las pruebas, incluyendo la realización de transacciones reales con determinadas monedas y participantes”.

Aunque los resultados fueron positivos, el BIS aclaró que Agorá sigue siendo un prototipo. La siguiente etapa contempla ampliar las pruebas e incorporar transacciones reales con determinadas moneda y participantes para evaluar el funcionamiento de la plataforma en condiciones de mercado.