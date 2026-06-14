Farmacias San Pablo crece y arma su plataforma integral de salud

A punto de cumplir 90 años de vida, Farmacias San Pablo -cadena de farmacias de autoservicio y retail farmacéutico- se expande de forma estratégica destacando con su brazo fuerte de venta en línea y con un pie ya en servicios de atención médica, donde prevé crecer con fuerza.

A la fecha cuenta con 189 farmacias en siete estados del centro de la República —con 139 consultorios adyacentes a farmacia (CAFs)—. Farmacias San Pablo opera bajo un modelo omnicanal al combinar sus sucursales físicas (mostrador) con una creciente presencia digital a través de su Farmacia en Línea y aplicación móvil.

Un factor que revela su estilo de hacer las cosas es que los médicos que atienden en sus consultorios están contratados y forman parte de su nómina, que suma en total más de 11,000 personas.

En 2023 empezó a abrir clínicas de especialidades y a ofrecer servicios de diagnóstico, hoy cuenta con siete clínicas en el centro del país: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Guadalajara, Morelos e Hidalgo. Carlos Sánchez Abril, director de Experiencia Omnicanal en Farmacias San Pablo, nos comparte que el mayor reto actual de la compañía es enfocarse en la prevención, fortaleciendo tanto la venta de vacunas, suplementos y otros productos con enfoque preventivo, como sus unidades de atención médica. Siendo una de las cinco principales cadenas de farmacia del centro del país y con más de la tercera parte del mercado en la zona metropolitana del Valle de México —donde compite con Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Farmacias Similares y Farmacia Benavides—, las ventas de Farmacias San Pablo ascendieron en el último año a unos 26,000 millones de pesos. Con sus planes de expansión busca transitar de ser una cadena tradicional de dispensación de medicamentos a convertirse en una plataforma más amplia de servicios de salud.

El origen de la empresa, hace casi nueve décadas, ya contenía una de las ventajas que hoy le permiten moverse con mayor agilidad en el entorno digital. Desde sus inicios operó con un modelo de entrega a domicilio en los vecindarios, antes incluso de tener sucursales físicas. Esa infraestructura logística, que ya existía, le permitió incorporar el canal digital con menor fricción que a otras cadenas que tuvieron que construir todo desde cero durante la pandemia.

Hoy la venta en línea le representa una porción significativamente mayor al promedio de la industria, que se estima entre 10 y 12%. Sánchez Abril define con claridad el rumbo: el negocio principal sigue siendo la farmacia, pero la empresa está construyendo dos avenidas paralelas para expandirse. Por un lado, las categorías de cuidado y prevención —donde destacan San Pablo Natural y dermatología—; por el otro, los servicios de salud con énfasis en diagnóstico y atención. El mensaje que busca transmitir es consistente: “Cuídate” antes de tener que “tratarte”.

En dermatología, San Pablo se considera pionero dentro del canal farmacia. Fue la puerta de entrada de varias marcas internacionales al mercado mexicano y mantiene una presencia fuerte con dermoconsejeras en tienda. Sin embargo, reconoce que la categoría derma se ha vuelto un commodity: hoy se vende en Amazon, Mercado Libre, autoservicios y otras farmacias. Por eso su apuesta ya no se centra solo en surtir producto, sino en ofrecer una experiencia más consultiva y con respaldo científico. Están trabajando para que las recomendaciones en tienda sean más agnósticas y menos atadas a una marca específica, y han comenzado a generar contenido con mayor profundidad en un micrositio propio.

Tiene 800 médicos contratados

El movimiento más visible en los últimos años ha sido la apertura de clínicas de especialidades. Aunque los 139 consultorios adyacentes a farmacia siguen siendo el principal punto de primer contacto —con alrededor de 800 médicos generales en nómina—, las 7 clínicas permiten ofrecer pediatría, ortopedia, medicina interna, imagenología y estudios de laboratorio.

Algo que diferencia a Farmacias San Pablo de sus principales competidoras, es el hecho de que todos los médicos están contratados directamente por la empresa, lo cual es un elemento que le significa más costos pero, según Sánchez Abril, permite mayor control sobre la calidad y alineación con la filosofía de la empresa. En las cadenas que son su competencia rige más bien el modelo de ofrecer al médico el uso del consultorio dejando al médico se queda con el pago de la consulta pero sin compromiso alguno de la farmacia.

Dice el directivo de Farmacias San Pablo que la prevención no es solo un discurso. La compañía realizó estudios de comportamiento del consumidor mexicano y detectó que solo entre 12 y 15% de la población —principalmente segmentos socioeconómicos altos— tiene un enfoque preventivo de la salud. El resto actúa de manera reactiva.

Por eso la estrategia busca acercar servicios de diagnóstico y vacunas, categorías que considera estratégicas dentro de su apuesta preventiva. El contexto del sector favorece este movimiento. El sistema de salud mexicano sigue siendo altamente polarizado y con importantes brechas de atención. Los consultorios adyacentes a farmacia (CAFs) ya representan una porción muy significativa de las consultas de primer contacto en el país. San Pablo busca posicionarse no solo como un punto de surtido de medicamentos, sino como un actor que puede acompañar al paciente en etapas previas y de diagnóstico. El reto que reconoce la propia empresa es comunicacional. Durante años mantuvo un perfil bajo, típico de empresas familiares discretas. Solo recientemente ha comenzado a asumir más protagonismo. La percepción de que sus tiendas son “caras” —asociada principalmente al formato amplio, limpio y con estacionamiento— sigue siendo un tema que monitorean de cerca, aunque aseguran que en los productos de mayor rotación se mantienen competitivos. La nonagenaria Farmacias San Pablo ya no compite solo por precio ni por conveniencia pura. Su diferenciación actual pasa por la experiencia en tienda, la integración de canales físicos y digitales, y un primer paso —aún incipiente pero claro— hacia los servicios médicos y la prevención. El éxito de esta transición dependerá de qué tan rápido logre equilibrar su escala actual con una propuesta de valor más integral, sin perder la cercanía que históricamente ha tenido con sus clientes en el centro del país.

Premio Alsea sobre investigación en nutrición

La Fundación Alsea, que dirige Ivonne Madrid, está por cerrar su convocatoria al Premio Alsea, que tiene el objetivo de impulsar y promover proyectos de investigación innovadores en materia de nutrición y alimentación alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto ganador recibe un premio de USD $150,000 para su financiamiento. Los interesados en participar aún pueden enviar sus trabajos, pues el 24 de junio próximo cierra la convocatoria.

Adium entrega premios a la investigación en Latam

Y hablando de premios, culminó la segunda edición del Desafío Científico Adium, una iniciativa regional que reunió a médicos en formación de 11 países de Latinoamérica para presentar investigaciones enfocadas en algunos de los principales retos de la atención oncológica, el Dr. Francisco Ángel Guadarrama Conzuelo, residente de Oncología Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), obtuvo el segundo lugar regional con una investigación que analizó el uso de inmunoterapia en un centro público de referencia oncológica en México, aportando evidencia sobre cómo optimizar la toma de decisiones clínicas y maximizar el beneficio para los pacientes. El certamen reunió 72 trabajos científicos de 43 instituciones de la región, abordando: medicina de precisión, prevención, acceso a innovación y reducción de inequidades en salud.

2.5 millones de mexicanos con vitiligo

El vitiligo, una enfermedad crónica de la piel que provoca la aparición de manchas blancas o despigmentadas, afecta en México a dos millones y medio de personas. Esto ocurre porque el sistema inmunológico destruye por error a los melanocitos, las células responsables de producir melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. La Asociación Mexicana de Vitiligo, que dirige Karen Férez, enfatizó la necesidad de cambiar la mirada social hacia esta condición y reducir los prejuicios que aún persisten. Durante un evento realizado en el INCMNSZ en el marco del Día Mundial del Vitiligo, que se conmemora cada 25 de junio, la asociación reunió a sus embajadores de varios estados del país, así como a especialistas en dermatología buscando fortalecer una comunidad de apoyo más amplia y generar mayor información y comprensión sobre esta enfermedad de la piel.

Revisan lunares a legisladores en el Día Mundial del Cáncer de Piel

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Piel, La Roche-Posay, de Loreal, llevó a cabo una jornada en el Senado de la República que incluyó revisiones gratuitas de lunares en la explanada del Asta Bandera. Impulsada junto con el senador Emmanuel Reyes Carmona, que incluyó iluminar color naranja el frontispicio del recinto legislativo, y la realización del “Foro Legislativo: Diálogo Multidisciplinario e Interinstitucional”, donde se alertó sobre la alta exposición solar en México y los datos que ubican al cáncer de piel como el segundo más frecuente en el país, con entre 11 mil y 16 mil nuevos casos anuales. La marca enfatizó que es altamente prevenible y que hasta 97-99 % de los melanomas son curables si se detectan a tiempo. Para ello, hay tres hábitos clave: protección solar diaria, autoexploración con el método ABCDE y visita anual al dermatólogo.