Nuevos préstamos en China no alcanzan las previsiones en mayo

Los nuevos préstamos bancarios en China aumentaron menos de lo esperado en mayo, tras haber registrado una contracción el mes anterior, ya que la prolongada crisis del sector inmobiliario siguió lastrando el endeudamiento de los hogares.

Los nuevos préstamos en yuanes en China ascendieron a 520,000 millones de yuanes en mayo, recuperándose de la contracción de 10,000 millones de yuanes registrada en abril, pero sin alcanzar las previsiones de los analistas, según los cálculos de Reuters basados en datos del Banco Popular de China.

Los analistas consultados por Reuters esperaban que los nuevos préstamos en yuanes ascendieran a 550,000 millones de yuanes en mayo, frente a 620,000 millones de yuanes del año anterior.

El Banco Popular de China (PBOC, por su sigla en inglés) no facilita desgloses mensuales. Reuters calculó la cifra de mayo basándose en los datos de enero a mayo publicados el viernes por el banco, comparándolos con la cifra de enero a abril.

Los bancos concedieron 9.11 billones de yuanes en nuevos préstamos en el periodo de enero a mayo, frente a 10.68 billones de yuanes del mismo periodo del año anterior, lo que pone de manifiesto la débil demanda de crédito debido a un entorno empresarial desfavorable, una demanda de consumo moderada y una desaceleración del sector inmobiliario.

Los préstamos a los hogares, incluidas las hipotecas, se contrajeron en 141,200 millones de yuanes en mayo, tras una contracción de 786,900 millones de yuanes en abril, mientras que los préstamos a las empresas aumentaron de 390,000 millones de yuanes a 640,000 millones, según los cálculos de Reuters.