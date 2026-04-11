Dortmund pierde en casa con Leverkusen y sirve en bandeja la Bundesliga al Bayern

El Borussia Dortmund perdió este sábado ante el Bayer Leverkusen (1-0) en la 29ª fecha de la Bundesliga, abriendo de par en par las puertas al Bayern, que visita al St. Pauli (16H30 GMT), a un 35º título de campeón de Alemania.

A cinco fechas para el final del campeonato, el BVB sigue 2º en la tabla, y con 64 puntos en su casillero terminará la temporada con un máximo de 79 puntos.

Los muniqueses, instalados en el sillón de líderes desde la primera jornada, suman 73 puntos antes de jugar en Hamburgo contra el St. Pauli (16º) y, por lo tanto, aún necesitan siete puntos en sus últimos seis partidos de la Bundesliga para asegurarse el "Schale", el trofeo que se entrega al campeón.

Tras un error en la salida de balón de Rami Bensebaini, Robert Andrich recuperó la pelota y abrió el marcador para el Leverkusen (42').

Este triunfo permite al Leverkusen relanzarse en la lucha por estar la próxima Liga de Campeones.

Los hombres de Kasper Hjulmand suben al 5º puesto con 52 puntos, en un apretado duelo a cuatro —Leipzig (56), Stuttgart (53), Leverkusen (52), Hoffenheim (51)— por la 3ª y la 4ª plaza, las dos últimas que dan acceso a la próxima Champions, mientras que las dos primeras parecen destinadas a Bayern y Dortmund.

El Leipzig derrotó 1-0 al Borussia Mönchengladbach este sábado, mientras que el Hoffenheim sólo pudo empatar 2-2 el viernes en Augsburgo.

Stuttgart recibirá al Hamburgo el domingo.

En otros partidos este sábado, el Wolfsburgo perdió 2-1 en casa ante el Eintracht Fráncfort y se acerca vertiginosamente al descenso.

Los goles de Oscar Hojlund y Arnaud Kalimuendo dejaron al Wolfsburgo penúltimo y con solo una victoria en 14 partidos en 2026, a seis puntos de la salvación.

El colista Heidenheim mantuvo vivas sus escasas opciones de evitar el descenso con una victoria en casa por 3-1 sobre el Union Berlin. El triunfo, el primero del Heidenheim desde comienzos de diciembre, lo deja a dos puntos del Wolfsburgo y a ocho del Colonia, cuarto por la cola.