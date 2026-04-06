Bayern Múnich retoma el desafío ante Real Madrid

El partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich es ya el encuentro más disputado en la historia de las grandes competiciones europeas. Los 28 enfrentamientos entre ambos se han producido en la Copa de Europa/Champions League de la UEFA, y 26 de ellos en las fases eliminatorias.

En el registro histórico, el Madrid y Múnich son los equipos que más veces han llegado a los cuartos de final de la Champions, con 22 y 24 participaciones, respectivamente. La casa blanca ha llegado a semifinales en 17 ocasiones, mientras que el equipo alemán es el que más veces ha sido eliminado en esta instancia (10).

El Madrid ha ganado sus cuatro partidos de la fase eliminatoria de la Champions League esta temporada, mientras que Álvaro Arbeloa podría convertirse en el tercer entrenador en ganar sus primeros cinco partidos de eliminatoria en la competición, después de Hansi Flick (5 en la temporada 2019-20 con el Bayern de Múnich) y Luis Enrique (5 en la temporada 2014-15 con el Barcelona).

El Múnich no ha ganado en sus últimos nueve partidos contra el Madrid (2 empates y 7 derrotas) y ahora espera la recuperación de su capitán Harry Kane para ver si puede liderar su desafío para superar al Real Madrid. El jugador participó en el entrenamiento en Múnich antes de viajar a Madrid con el resto de la plantilla del Bayern tras su molestia en el tobillo, que le impidió jugar en el amistoso contra Japón en Wembley.

El entrenador Vincent Kompany se mostró reservado sobre su participación en el Bernabéu: "Harry forma parte del equipo, así que eso es positivo para nosotros. Tenemos que esperar para tener la información definitiva. Era importante que entrenara, no creo que haya perdido su ritmo”.

Kane es una pieza clave en los planes del Bayern para el partido de ida de los cuartos de final, tras haber marcado 10 goles en la Champions esta temporada. También es el máximo goleador de la Bundesliga con 31 tantos.

El defensa Joshua Kimmich subrayó la importancia de Kane al decir: "¿Cuántos goles ha marcado? ¿Cuántas asistencias tiene? ¿Cuarenta o cincuenta esta temporada? Esto demuestra lo importante que es, más allá de los goles; es fundamental para nuestro juego. No es solo un goleador o un individualista que solo busca marcar la mayor cantidad de goles posible. Es un líder nato que siempre busca el máximo éxito para el equipo. Esta es una mentalidad muy especial para un jugador de ataque. Es un ejemplo a seguir".

Mientras que el Madrid se encomienda a su estrella Kylian Mbappé, que se ha situado constantemente entre los máximos goleadores, promediado un gol cada 56 minutos en la Champions esta temporada (13 goles en nueve partidos). De los jugadores con 10 o más goles en una sola edición, solo Erling Haaland en la temporada 2019-20 lo ha logrado manteniendo un mejor promedio de minutos por gol (55).