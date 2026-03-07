Borussia Dortmund gana en Colonia y se mantiene a once puntos del Bayern

En superioridad numérica durante toda la segunda parte, el Borussia Dortmund ganó 2-1 este sábado en Colonia, con más sufrimiento del esperado, y pudo mantenerse a 11 puntos del líder Bayern de Múnich a nueve jornadas para el final de la Bundesliga.

En esta 25ª jornada, el Bayern había ganado 4-1 al Borussia Mönchengladbach en la apertura del viernes y suma 66 puntos, lo que parece situarle cada vez más cerca de su 35º título nacional.

Con toda la presión sobre sus hombros, el Dortmund respondió con una victoria que le hace sumar 55 puntos, manteniendo un hilo de esperanza de evitar el título de los muniqueses, algo que en cualquier caso parece una utopía desde que el pasado fin de semana el Bayern se llevó el Klassiker en casa de su gran rival.

La victoria de este sábado permitió al Dortmund recuperarse de ese revés del pasado sábado y de la eliminación europea ante el Atalanta unos días antes.

El guineano Serhou Guirassy, que firmó su duodécimo gol en esta Bundesliga, abrió el marcador para el equipo amarillo en el minuto 16'.

La expulsión de Jahmai Simpson-Pusey en el 45+2', por una entrada violenta sobre Maximilian Beier, lastró mucho al Colonia de cara a la segunda mitad.

Beier amplió la ventaja del Dortmund en el 60', pero el Colonia acortó en el 88', gracias al polaco Jakub Kaminski, y dio emoción a los instantes finales, aunque los tres puntos no se escaparon de la maleta del equipo que dirige Niko Kovac.