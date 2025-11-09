Diablos Rojos evitan barrida en final 2025 de LNBP

El sueño del bicampeonato de Diablos Rojos del México en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) continúa vivo.

A pesar de que el equipo de la Ciudad de México se puso abajo 0-3 en la serie contra Fuerza Regia, logró evitar la barrida este fin de semana en territorio visitante, consiguiendo la victoria por 90-75 en la Arena Mobil de Monterrey.

Michael Carrera fue la figura con 20 puntos para la causa escarlata, seguido de Michael Smith con 17 y Dontrell Brite con 11. Por parte de la quinteta regiomontana, Joshua Ibarra y Scott Bamforth fueron los mejores anotadores con 15 y 14 unidades, respectivamente.

“Hicimos un juego a partir del carácter. Creo que el equipo ha mostrado la resiliencia que se debe de tener cuando se va perdiendo 0-3. Para cambiar la historia hay que jugar con mucho carácter, puso al rival en situación de dificultad y estoy orgulloso de la mentalidad del equipo”, destacó Nicolás Casalánguida, head coach de Diablos Rojos.

La organización capitalina, que tiene 85 años de vida, debutó en LNBP apenas en 2024 y lo hizo con bombo y platillo al quedarse con el título sobre Halcones de Xalapa en cinco partidos.

Defender el título en 2025 aumentó la dificultad al tener a Fuerza Regia como adversario. El equipo de Monterrey es el más ganador en los 25 años de vida de la LNBP con un total de cinco campeonatos: 2017, 2019, 2020, 2021 y 2023.

Y el desafío se hizo todavía más grande después de los tres partidos iniciales. La localía en el Gimnasio Olímpico Juan De la Barrera no tuvo efecto en Diablos, que perdió 75-96 en el Juego 1 y 87-78 en el Juego 2.

La serie se movió a Nuevo León para el tercer partido, que finalizó 100-83 para poner a Fuerza Regia a un triunfo de su sexto título de LNBP. Sin embargo, esa hazaña quedó en incertidumbre y tendrá que esperar, por lo menos, al quinto juego.

“En el momento de máxima adversidad mostramos el ADN de Diablos, que nunca se da por vencido, siempre cree y el equipo disfruta cuando está en situación de adversidad. Sentimos que así jugamos y estoy contento porque en el momento más difícil había que mostrar la cara y Diablos jugó con ese nivel”, agregó el argentino Casalánguida.

Esto lo mantiene en la pelea por llegar a tres títulos como entrenador en México, luego de los conseguidos en 2024, ya con Diablos, y en 2021, curiosamente, con Fuerza Regia.

La última vez que la LNBP tuvo un campeón por barrida fue en 2022, cuando Abejas de León derrotó a Astros de Jalisco. Por otra parte, las dos temporadas más recientes se resolvieron en cinco partidos. Eso es lo que Fuerza Regia podría concretar este lunes.

El quinto partido de la final 2025 de LNBP se disputará este 10 de noviembre a las 20:15 horas en la Arena Mobil, que registró lleno total (5,000 espectadores) durante el Juego 4, con la ilusión de atestiguar la barrida de su equipo.

En caso de que Diablos Rojos consiga la victoria el lunes, la serie se extendería al menos a seis partidos y obligaría a su regreso a la Ciudad de México.

El Juego 6 se disputaría el jueves 13 de noviembre en el Gimnasio Juan De la Barrera y, en caso de ser necesario, el séptimo y último partido sería en esa misma sede un día después.

Diablos Rojos va por su segundo bicampeonato en este año, ya que apenas en septiembre revalidó su etiqueta de campeón de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al superar por barrida a Charros de Jalisco. El año pasado también ganó la final por 4-0, aunque sobre Sultanes de Monterrey.

En el caso de Fuerza Regia, esta es su séptima final en las últimas 10 temporadas de LNBP. En la más reciente, en 2023, se quedó con el título en cinco partidos sobre Astros de Jalisco.