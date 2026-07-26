Cruz Azul afianza era Huiqui con el Campeón de Campeones

En apenas 18 días, Joel Huiqui demostró que la decisión de dejarlo como director técnico absoluto de Cruz Azul y no como interino fue la correcta.

La Máquina obtuvo el Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX al derrotar 3-1 a Toluca con doblete de José Paradela (31’, 61’) y un gol más de Carlos Rodríguez (55’) en el Dignity Health Sports Park de California, ante alrededor de 27,000 espectadores. Alexis Vega descontó por los Diablos (45+4’).

Esta fue la tercera consagración de Cruz Azul en 90 días desde que Huiqui reemplazó a Nicolás Larcamón como entrenador.

El nacido en Sinaloa dirigió su primer partido con la Máquina exactamente el 26 de abril, en la última jornada regular del torneo Clausura 2026. Desde entonces se adjudicó una ‘estrella’.

Si bien no fue un campeonato, el triunfo 4-1 sobre Necaxa ese día —coincidiendo con el regreso de Cruz Azul como local al Estadio Banorte después de casi tres años— sirvió para terminar en lo más alto de la tabla de puntos de la temporada 2025-26.

Gracias a eso, la Máquina aseguró un premio de 1 millón de dólares por parte de la Liga MX. Logró 68 puntos, uno más que Toluca en dicho año futbolístico.

No pasó mucho para que Huiqui consiguiera, ahora sí, un título. Entró a la Liguilla del Clausura 2026 como tercero de la tabla y se impuso a Atlas (4-2 global) en cuartos de final, Chivas (4-3 global) en semifinales y Pumas (2-1 global) en la final.

Fue la décima estrella de Cruz Azul y la primera en cinco años. En el caso de Huiqui, significó su cambio de estatus de entrenador interino a fijo.

El presidente del club, Víctor Velázquez, lo ratificó el 8 de julio, a nueve días del inicio de un semestre con cuatro títulos en disputa: Liga MX (Apertura 2026), Campeón de Campeones, Leagues Cup y Champions Cup, aunque este último sólo estaría disponible en caso de ganar el Campeón de Campeones contra Toluca, algo que, finalmente, ocurrió.

“Esto representa un gran compromiso de encabezar el proyecto que nos está encomendando el ingeniero Velázquez (…) Tenemos cuatro trofeos en camino y tenemos 31 partidos para lograrlo; estamos listos”, dijo Huiqui durante su presentación como entrenador titular.

Ya cumplió con el primero de esos títulos y otro punto a destacar es que sigue invicto: ocho triunfos y tres empates, incluyendo un amistoso de pretemporada contra Atlético Morelia (3-3).

“Creo que parte de la esencia de lo que está consiguiendo la institución es generar un alto nivel de competencia. La virtud del resultado es que el jugador está consciente de que tiene que dar mucho más para seguir compitiendo”, exaltó Huiqui después del Campeón de Campeones.

“Lo que encontré en los primeros entrenamientos, lo que veo internamente, es un equipo muy trabajador, noble y con grandes personas, sobre todo, grandes profesionales. Encuentro una gran armonía, esa necesidad de dar mucho más de uno para que el equipo llegue a donde tiene que llegar”.

Económicamente, esta tripleta de logros de Cruz Azul en la era Huiqui se traducen en alrededor de 5.1 millones de dólares: 4 por el Clausura 2026, 1 por el récord de puntos en la temporada 2025-26 y 100,000 por el Campeón de Campeones, según estimaciones extraoficiales.

“Esto es prácticamente un sueño para mí. Me siento afortunado de estar al frente de un grupo tan noble e importante, pero sobre todo agradecido con la institución. El respaldo que siento dentro de la cancha ha sido eso y me siento agradecido”, enfatizó el entrenador mexicano de 43 años.

Cruz Azul ahora se prepara para encarar tres partidos en un lapso de nueve días: contra Atlante, en la Jornada 3 de Liga MX, el 1 de agosto y contra Philadelphia Union y New York City FC el 6 y 9 del mismo mes, respectivamente, en el inicio de la Leagues Cup 2026.