Planean desarrollo urbano alrededor del Tren del Norte

El gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) firmaron un Convenio de Colaboración y Coordinación para realizar estudios de ordenamiento territorial y gestión del suelo en torno a las ocho estaciones proyectadas del Tren del Norte, en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo.

De acuerdo con información estatal, el acuerdo establece las bases para desarrollar una estrategia integral que permita aprovechar el proyecto ferroviario como detonador de desarrollo regional, mediante la planeación de vivienda, una adecuada mezcla de usos de suelo, espacios públicos, equipamiento urbano y mejores oportunidades para las comunidades cercanas a las estaciones.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal Rodríguez, señaló que los trabajos permitirán consolidar las estaciones como polos de desarrollo con más vivienda, comercio, servicios, empleo y espacios públicos, además de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

En tanto, la directora general de Ordenamiento Territorial y Urbano de la Sedatu, Martha Pérez Contreras, destacó que los proyectos ferroviarios representan una oportunidad para impulsar un crecimiento integral y explicó que las evaluaciones permitirán anticipar los efectos urbanos del tren.

Los estudios incluirán etapas de diagnóstico, modelación territorial e instrumentación, con el objetivo de generar información técnica para apoyar la toma de decisiones, reducir riesgos y fortalecer la integración de las estaciones con el transporte público existente.