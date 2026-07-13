La otra contienda del Mundial de Futbol: Adidas vs Nike en finales desde 1998

Cada Mundial se juega dentro y fuera de la cancha. Detrás de cada selección nacional hay una marca que la acompaña, define la identidad de sus aficionados y también compite por visibilidad en uno de los escenarios más grandes del deporte mundial. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, en donde por primera vez participaron 48 equipos, de nuevo se vio dominada por las tres grandes marcas deportivas que llevaron su batalla al terreno de juego.

Nike, Adidas y Puma volvieron a marcar el ritmo de juego del Mundial que se llevó a cabo de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá y concentran la mayor parte de los equipos, pero firmas tradicionales y otras más chicas también acompañaron grandes historias del torneo, vistiendo a jugadores como el arquero de Cabo Verde, Vozinha.

Adidas, Nike y Puma sumaron entre ellas una cuota de más del 75% de los jerseys que vistieron las escuadras en la justa mundialista. Adidas fue la líder indiscutible, equipando a un total de 14 selecciones, dos de ellas aún en competencia en semifinales del Mundial, al igual que su eterno rival Nike, que vistió 12 conjuntos nacionales este torneo y que también sigue vistiendo a las otras dos escuadras semifinalistas.

La marca alemana de las tres rayas viste a los actuales campeones del mundo, Argentina, desde el Mundial de Italia 1990, antes de que se consagraran campeones con la icónica marca francesa Le Coq Sportif en México 1986. A la Selección de España, la viste desde el Mundial de Argentina 1978, cuando la Furia Roja dejó a la histórica Deportes Cóndor.

Jersey de Argentina en el Mundial 2026.Reuters

La marca estadounidense de la palomita viste por su parte a la escuadra francesa y subcampeona del Mundial de Catar 2022 desde el Mundial de Brasil 2014, al igual que a la Selección de Inglaterra, que antes era confeccionada por la británica Umbro.

Puma, que se sitúa en la tercera posición con 11 selecciones nacionales, ya no tiene representantes en los partidos de Semifinales que arrancan este martes.

¿A qué selecciones visten las “tres grandes”?

Adidas : México; Japón; Argentina (semifinalista); Colombia; Argelia; Sudáfrica; Catar; Arabia Saudí; Alemania, Bélgica, España (semifinalista), Escocia, Curazao y Suecia.

: México; Japón; Argentina (semifinalista); Colombia; Argelia; Sudáfrica; Catar; Arabia Saudí; Alemania, Bélgica, España (semifinalista), Escocia, Curazao y Suecia. Nike: Estados Unidos; Canadá; Corea del Sur; Australia; Brasil; Uruguay; Inglaterra; Francia; Croacia; Noruega, Países Bajos y Turquía.

Estados Unidos; Canadá; Corea del Sur; Australia; Brasil; Uruguay; Inglaterra; Francia; Croacia; Noruega, Países Bajos y Turquía. Puma: Nueva Zelanda; Paraguay; Marruecos; Egipto; Ghana; Costa de Marfil; Senegal; Portugal; Austria, Suiza y República Checa.

Otras 11 marcas deportivas se repartieron el aparador de esta justa mundialista, con la española Kelme representando a dos conjuntos nacionales y cada una de las demás a una sola nación en el torneo que llega a su fin este domingo 19 de julio:

Kelme : Jordania y Bosnia y Herzegovina

: Jordania y Bosnia y Herzegovina 7Saber : Uzbekistán

: Uzbekistán Majid : Irán

: Irán Marathon : Ecuador

: Ecuador Kappa : Túnez

: Túnez Tempo : Cabo Verde

: Cabo Verde Reebok : Panamá

: Panamá Saeta : Haití

: Haití Jako : Irak

: Irak Umbro: República Democrática del Congo

Nike y Adidas dominan las finales del Mundial desde 1994

Pase lo que pase en los encuentros de semifinales, Adidas y Nike se asegurarán de nuevo un lugar en una Final de Mundial, en el Mundial de Catar 2022 llegaron a la final en el partido de la Argentina de Leo Messi y la Francia de Kylian Mbappé.

Argentina de Leo Messi y la Francia de Kylian Mbappé se enfrentaron en la final de Catar 2022.AFP

La final del Rusia 2018 fue para Nike, que vistió a las selecciones de Croacia de Luca Modric y a Les Bleus, pero un Mundial antes en Brasil 2014, la final fue dominada por Adidas que diseñó las indumentarias de Argentina y la campeona Alemania.

En Sudáfrica 2010, ambas marcas vistieron a una selección finalista, Adidas vistió a la campeona España y Nike lo hizo con el cuadro de Holanda.

Nos tenemos que remontar hasta el Mundial de Alemania 2006 para recordar a otra marca en la final del torneo, Puma que vistió a la escuadra italiana de Gianluigi Buffon, campeona sobre la Francia de Zinedine Zidane.

Nike y Adidas también disputaron la final de Corea-Japón 2022, diseñaron los jerseys de la selección de Brasil de estrellas como Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo. Por su parte, Adidas vistió al conjunto de casa, a la Alemania de Oliver Kahn, Michael Ballack y Miroslav Klose.

Una fotografía tomada el 8 de noviembre de 2022 en París muestra el logotipo en una camiseta de las selecciones nacionales de fútbol de Alemania y Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar.AFP

En Francia 1998 no fue la excepción y en la final representaban a una escuadra cada una, Nike vestía a La Canarinha y Adidas a la selección de Francia, que conseguiría su primera copa del mundo con ese uniforme histórico con el dorsal 10 de Zidane.

Es hasta Estados Unidos 1994 que ninguna de las tres grandes ha estado en una final de copa del Mundo, cuando la marca italiana vistió a la Italia de Roberto Baggio y Umbro al Brasil de Romário, Dunga y Bebeto. En Italia 1990, Adidas fue la única marca en la Final entre argentinos y alemanes.

Otra marca, menos relacionada a los grandes eventos como Le Coq Sportif ha llegado a dos finales de Copa del Mundo, vistió a Argentina en 1986 y a Italia en 1982.

La Selección Mexicana quedó eliminada, pero ganó en ventas de Adidas

La playera de la Selección Mexicana encabeza las ventas del portafolio de Adidas durante la Copa del Mundo 2026. Foto:Cortesía / Adidas

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 contra Inglaterra en los octavos de final, pero fuera de la cancha consiguió llevarse una victoria comercial: su jersey se convirtió en el más vendido del torneo.

Más de 5 millones de jerseys del Tri fueron comercializados, de acuerdo con datos difundidos por Concanaco Servytur.

La playera de la Selección Mexicana encabeza las ventas del portafolio de Adidas durante la Copa del Mundo 2026. La empresa alemana informó que México recibió más pedidos que sus otras 13 federaciones participantes, entre ellas las semifinalistas Argentina y España.