Trump y Rubio decidieron fabricar un nuevo enemigo global. Y México está atrapado en medio.

La administración Trump ha emprendido una cruzada ideológica que pretende convertir al “comunismo” y a la izquierda radical en la nueva amenaza transnacional. Marco Rubio, ahora Secretario de Estado, convocó a 60 países a Washington para alinearse con esta narrativa. La presión es clara: quien no se sume, queda fuera del nuevo mapa de seguridad diseñado desde la Casa Blanca.

El problema es que esta cruzada no responde a la realidad internacional, sino a la política interna estadounidense. Y México, inevitablemente, queda en la línea de fuego.

Un enemigo inventado para una guerra conveniente

Trump y Rubio buscan instalar a ANTIFA —un movimiento sin estructura, sin liderazgo y sin existencia formal— como si fuera una organización terrorista global. Es una construcción política, no un diagnóstico de inteligencia. Pero sirve a un propósito: reactivar la base conservadora, justificar nuevas herramientas de vigilancia y reorientar la agenda de seguridad hacia un enemigo ideológico que solo ellos ven.

Europa ya rechazó esta narrativa. En La Haya, la convocatoria previa tuvo una asistencia mínima. Nadie quiso llamar “terroristas” a grupos de izquierda locales. Pero Washington insiste, porque esta guerra es útil para su política doméstica.

México: atrapado en una agenda ajena

México enfrenta crimen organizado, violencia criminal y redes de narcotráfico. No enfrenta insurgencias comunistas ni células radicales de izquierda. Sin embargo, Washington quiere que México se sume a una cruzada ideológica que no corresponde a su realidad.

La invitación a México existe, aunque no se haya publicado lista oficial. Y aceptar o rechazar esa invitación tiene costos diplomáticos altos.

Rubio y Trump quieren que México:

Clasifique movimientos de izquierda como amenazas extremistas

Comparta inteligencia sobre activistas y organizaciones políticas

Acepte nuevas herramientas de vigilancia antiterrorista

Esto implicaría politizar el aparato de seguridad mexicano, algo que el país ha evitado desde los años 70. Y abriría la puerta a tensiones bilaterales que podrían escalar rápidamente.

La trampa diplomática

Washington podría exigir que México:

Condene a Cuba, Venezuela y Nicaragua;

Adopte un lenguaje hemisférico contra la izquierda radical;

Se alinee con una narrativa que México ha evitado por décadas.

Esto chocaría frontalmente con los principios históricos de México: no intervención y autodeterminación; y pondría al país en conflicto con gobiernos latinoamericanos que no quieren ser parte de la cruzada de Trump.

Además, México mantiene relaciones diplomáticas normales con todos los países, incluidos aquellos que Washington quiere convertir en la “Nueva Peste”. Ser arrastrado a una guerra ideológica ajena sería un error estratégico.

La verdadera motivación: política interna estadounidense

El ataque de Trump al “comunismo” no es sobre América Latina. Es sobre Estados Unidos. Es sobre reconstruir el movimiento MAGA, movilizar a su base y justificar medidas de seguridad más agresivas. ANTIFA es el fantasma perfecto, no existe, pero se puede usar para todo.

El riesgo real para México: comercio y migración

Cuando México no se alinea con Washington en temas de seguridad, la Casa Blanca suele endurecer controles migratorios y presionar en comercio. Ya lo está haciendo. El T-MEC se ha convertido en una palanca política, no en un acuerdo comercial.

México está entrando en un nuevo tensor bilateral que se irá complicando en las próximas semanas. Trump y Rubio han abierto una puerta que México no pidió, pero que ahora debe enfrentar.

Detalles clave sobre la participación de México:

La consulta diplomática: La embajada estadounidense en México recibió la tarea de revisar las amenazas regionales de extrema izquierda para ayudar a construir el perfil internacional del gobierno de Trump sobre terrorismo transnacional.

Evaluaciones divergentes:

Los informes diplomáticos de esa embajada, indican que, aunque México y otras naciones contactadas respondieron, ninguna ha coincidido formalmente con la reclasificación específica de la administración Trump sobre ANTIFA o movimientos locales relacionados como amenazas terroristas globales.

Contraste con la política regional:

La inclusión de México en este diálogo diplomático contrasta con otras reuniones de seguridad regional a principios de año —como la Cumbre Escudo de las Américas en marzo— de la cual México fue notablemente excluido debido a fricciones bilaterales sobre la violencia de los cárteles y la soberanía nacional.

Conclusión

Trump y Rubio están metiendo a México en un predicamento peligroso: una guerra ideológica que no es suya, una narrativa que no le corresponde y una presión diplomática que puede tener consecuencias profundas en seguridad, comercio y política exterior.

México debe estar alerta. Esta cruzada no es sobre terrorismo. Es sobre poder.