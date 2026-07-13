Acciones de IA y tecnología cayeron, lastrados por Asia

Las acciones de empresas de Inteligencia Artificial (IA) y tecnología en Wall Street reportaron fuertes pérdidas al comienzo de la semana.

La tendencia negativa comenzó en Asia, donde el Kospi de Corea del Sur cayó 8.9% arrastrado por los papeles de SK Hynix, que se hundió 15.4% en Seúl para registrar su peor caída desde 1997, y los de Samsung con una pérdida de 10.7 por ciento.

La inestabilidad en el mercado asiático arrastró a gigantes de los semiconductores y componentes para IA en la Bolsa de Nueva York.

El ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ), que invierte en compañías que se benefician de la inteligencia artificial, registró un descenso de 3.37% a 61.3 dólares por unidad, su nivel más bajo desde el 9 de junio, cuando cerró en 63.13 dólares.

Los ADR (American Depositary Receipts) de SK Hynix fueron los de peor comportamiento con una baja de 9.32% y se vendieron en 152.35 dólares, seguido por las acciones de Arm, firma tecnología que suministra equipos y servicios de fabricación para la industria de semiconductores, (-7.55%) a 298.99 dólares cada una.

Las de Oracle, creadora de software, hardware y servicios de nube más grandes del mundo, cayeron 6.36% a 132.3 dólares, las de Intel, fabricante de microprocesadores, perdieron 6.15% a 103.9 dólares por acción, las de Lam Research, productora de semiconductores, cayeron 5.76 por ciento.

Otras empresas que también resaltaron por su caída en sus títulos fueron Micron (-4.32%), Advanced Micro Devices (AMD) (-4.21%), Texas Instruments (-4.14%), Broadcom (-4.03%) y NVIDIA (-3.52%).

Incertidumbre en el mercado

Expertos de Banamex consideraron que, al inicio de la semana, “la incertidumbre en el sector tecnológico y la inteligencia artificial inyectó volatilidad en los mercados, con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la atención en las minutas de política monetaria de Estados Unidos, mientras que, al finalizar la semana, los inversionistas volvieron a los activos de riesgo”.

Adelantaron que los inversionistas están cautelosos ante la incertidumbre en cuanto al ritmo del gasto y la posibilidad de una moderación de la demanda en el sector tecnológico.

“En el futuro cercano, aún se espera volatilidad en Wall Street, en tanto los inversionistas se mantengan a la espera de los próximos datos de inflación y cualquier evento geopolítico que tenga impacto en los mercados”.

“La cautela aumentó tras las caídas de SK Hynix y Samsung en Corea del Sur, en un entorno de mayor selectividad después del avance de las compañías vinculadas a inteligencia artificial. El intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana impulsó los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro”, aseguraron analistas de Actinver.

“Las acciones alcanzaron un máximo a finales de mayo, impulsadas por el sector de los semiconductores”, afirmó Thomas Martin, gestor sénior de Cartera de GLOBALT. “Cuando algo sube tanto y tan rápido, surge la pregunta: ¿hasta qué punto es sostenible?”.

“Si el mercado estuviera barato, sería diferente”, añadió Martin. “Ahora hay menos margen de maniobra y hay muchas incógnitas”.

“El actual ciclo alcista de la memoria evoluciona de forma más sólida de lo esperado, pero nuestro escenario base sigue asumiendo una normalización en la dinámica del ciclo, lo que limita el potencial alcista en los niveles actuales”, dijo por su parte, Lorraine Tan, directora de Morningstar.