Aliados de Ucrania le proporcionarán más defensa antiaérea

París. Desde París, los países de la llamada Coalición de Voluntarios, aliados de Kiev, acordaron reforzar su ayuda a Ucrania y aumentar la presión sobre Moscú para que ponga fin a la guerra.

Representantes de los 37 miembros de la coalición, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, realizaron la 16ª reunión del grupo, lanzada por Francia y el Reino Unido para brindar apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa en 2022.

El presidente francés Emmanuel Macron anunció que Ucrania adquirirá 16 cazas Rafale, así como baterías SAMP/T de nueva generación para reforzar las defensas antiaéreas ucranianas, sometidas a los repetidos ataques con misiles balísticos rusos en las últimas semanas.

Macron dijo además que la Fuerza Multinacional para Ucrania, que se desplegará una vez que hayan cesado los combates para disuadir a Rusia de cualquier nueva ofensiva, realizará ejercicios en los próximos meses en países vecinos de Ucrania para "demostrar nuestra preparación".

Más apoyo defensivo

Antes de la cumbre en París, nueve países europeos crearon junto a Ucrania una coalición "puramente defensiva" destinada a desarrollar capacidades "antibalísticas" en Europa, de las que Kiev carece frente a los ataques aéreos.