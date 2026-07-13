Bolsas de Nueva York cayeron por más tensiones entre Irán y EU

Los principales índices estadounidenses cerraron a a baja el unes, luego de dos sesiones consecutivas con incrementos.

La semana comenzó marcada por aversión al riesgo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del bloqueo a Irán y medidas de control sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.26% a 52,498.64 puntos, el S&P 500 perdió 0.79% a 7,515.84 unidades y el Nasdaq Composite bajó 1.55% a 25,873.18 enteros.

Desde que comenzó la guerra, el 27 de febrero, los índices presentan ganancias de 14.14% para el Nasdaq, 9.26% para el S&P 500 y de 7.19% para el Dow Jones.

En el año, el Nasdaq sube 11.32%, el S&P 500 9.79% y el Dow Jones 9.23 por ciento.

Los inversionistas se preparan para una semana intensa, con la presentación de resultados empresariales, datos económicos y la comparecencia ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

Entre los tres principales índices bursátiles de Wall Street, el Nasdaq, con gran peso del sector tecnológico, fue el más perjudicado, seguido por el S&P 500.

La caída del Dow Jones se vio amortiguada por el alza de las acciones energéticas, impulsadas por el aumento de los precios del crudo debido a las restricciones al tráfico a través del Estrecho de Ormuz.

En medio del fervor por la IA de los últimos meses, las acciones de semiconductores han tendido a liderar las subidas y las bajas. El índice de Philadelphia SE Semiconductor tuvo un desempeño claramente inferior, con SanDisk, Marvell Technology y Western Digital registrando fuertes pérdidas porcentuales durante la jornada.

En este contexto, 6 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo.

El de energía (+3.0%) registró el mayor avance, impulsado por el alza en los precios del crudo ante las renovadas tensiones geopolíticas. El de servicios públicos (+0.6%) siguió esta tendencia, respaldado por Constellation Energy, Duke Energy y Southern Company, mientras que el financiero (+0.6%) avanzó apoyado por Visa y Mastercard.

Tecnología, el más rezagado

El sector de tecnología (-2.4%) figuró como el más rezagado, presionado por NVIDIA, Broadcom y Micron Technology. El de consumo discrecional (-1%) retrocedió afectado por Tesla. Finalmente, el sector industrial (-0.9%) cerró a la baja arrastrado por GE Vernova, Caterpillar y GE Aerospace.

Mientras, Warsh asistirá ante el Congreso el martes y el miércoles para su primera comparecencia semestral, durante la cual el nuevo presidente de la Fed será interrogado sobre los efectos inflacionarios de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el probable curso de acción del banco central.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques el fin de semana, lo que supuso una fuerte escalada de la magnitud y el alcance de los ataques, lo que llevó a Trump a reactivar el bloqueo a los puertos iraníes y generó preocupación sobre el futuro de las negociaciones de paz. (Con información de agencias)