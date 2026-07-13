Trump invirtió ganancias cripto en acciones y bonos

Las declaraciones financieras del presidente Donald Trump muestran que, incluso mientras él y sus dos hijos mayores alentaban a los inversionistas a destinar su dinero a proyectos cripto –lo que provocó fuertes pérdidas para los compradores minoristas–, sus administradores financieros invertían una parte importante de las ganancias en instrumentos más seguros.

Trump recibió más de 1,400 millones de dólares el año pasado provenientes de los proyectos cripto de su familia, incluidos World Liberty Financial y su memecoin, según sus más recientes declaraciones financieras presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos.

Un análisis de Reuters sobre sus activos en los últimos dos años muestra que sus carteras de acciones y bonos se multiplicaron por al menos cuatro conforme llegaba el dinero cripto.

El Presidente mantenía entre 703 millones y 2,600 millones de dólares en estos instrumentos financieros tradicionales a finales del 2025, desde 225 y 608 millones que tenía a finales del 2024.

Reuters no pudo determinar con precisión cómo se destinó a activos menos riesgosos el dinero que reportó haber ganado con criptomonedas.

Si bien Trump ha conservado parte de sus ganancias cripto, nueve expertos en activos digitales que revisaron el análisis de Reuters señalaron que las declaraciones del Presidente republicano reflejan la actividad económica personal de alguien que no confía en las criptomonedas como principal reserva de su patrimonio personal.

Además del memecoin y de World Liberty, Trump no reportó haber comprado acciones de dos empresas cripto que cotizan en bolsa y que están respaldadas por sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr.

“Aunque el Presidente habla de los activos digitales como la frontera de las finanzas y de convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo, el formulario de declaración sugiere que su estrategia personal es obtener ganancias rápidas del mundo cripto”, dijo Timothy Massad, director del Proyecto de Política de Activos Digitales de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Los inversionistas minoristas en los cuatro principales proyectos cripto respaldados por Trump habían perdido 2,300 millones de dólares hasta abril.