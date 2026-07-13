Clima, geopolítica y un mundial que no dura para siempre

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre es un gusto saludarte. Se termina el Mundial y parece que el mundo tiene que regresar a buscar un desparramado de adrenalina en algún otro lugar.

Las cosas en el terreno geopolítico toman un camino hostil y finalmente termina el simulacro de buenas intenciones que presentaron durante unos cuantos días Irán y Estados Unidos.

Mientras eso sucede, Rusia y Ucrania mantienen las cosas suficientemente fluidas como para que, por momentos, los mercados habiten un escenario donde la noticia más importante no es que aparezca un factor alcista. Es que desaparece el argumento para regresar a la normalidad.

Eso es exactamente lo que empieza a suceder en el mercado mundial de granos. Hace apenas unas semanas la narrativa era sencilla. Estados Unidos avanzaba hacia una cosecha grande, Sudamérica seguía agregando volumen, el clima acompañaba y los fondos especulativos liquidaban posiciones prácticamente sin resistencia. Cada rebote encontraba vendedores y cada pronóstico favorable reforzaba la idea de que la oferta terminaría imponiéndose.

Hoy el escenario comienza a verse distinto y, en esencia, no ha cambiado nada más allá de la percepción de nuevas amenazas. Precisamente por eso, el margen de comodidad empieza a reducirse.

El reporte más reciente del USDA marcó un primer punto de inflexión. En maíz, las existencias estadounidenses resultaron menores a las esperadas y los inventarios mundiales también se ajustaron. No son cifras que transformen por sí solas el mercado, pero sí obligan a replantear la velocidad con la que se descontaba una oferta abundante.

A partir de ahí, el foco volvió a donde históricamente termina regresando cada verano: el clima.

La polinización del maíz ya comenzó en buena parte del cinturón agrícola estadounidense. El calor estacionado en el Midwest se perfila como un potencial antagonista de un llenado homogéneo de las mazorcas.

Como sabes, el maíz no es poliamoroso como la soya y, por ello, esta etapa crítica importa. El Midwest no está sediento; digamos que está acalorado, y eso golpea justo en el momento biológico más sensible de la planta.

Conviene hacer una precisión importante. El mercado no está reaccionando porque exista un daño confirmado. Está reaccionando porque la ventana de riesgo acaba de abrirse.

Eso explica por qué las próximas calificaciones del USDA seguirán mostrando cultivos saludables. Ahí aparece una de las diferencias más importantes entre observar el mercado y entenderlo.

Las condiciones de cultivo describen cómo llega el maíz a la polinización. No describen necesariamente cómo saldrá de ella. Al mismo tiempo, el flujo de dinero también comienza a cambiar.

Los fondos de inversión han vuelto a comprar maíz, soya, harina y trigo. Del otro lado, productores y comerciantes aprovecharon el repunte para incrementar coberturas. Es un mercado donde ambos creen tener razón. Y, como ocurre tantas veces en los mercados, ambos terminarán estando en lo correcto. Es cuestión de tiempo, y normalmente eso es precisamente lo que no todos los operadores tienen.

El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que uno puede mantenerse rentable.

Lógicamente, una narrativa de mercados no está completa sin China, que añade otro ingrediente interesante. Las primeras compras de soya estadounidense empiezan a aparecer después de varias semanas de rumores.

Todavía no representan un cambio estructural en la demanda global, pero sí reducen uno de los principales argumentos bajistas que dominaban al mercado hace apenas unos días.

Fuera de Estados Unidos, el panorama tampoco es uniforme. Europa enfrenta un verano más seco que mantiene presión sobre parte de su producción de cereales.

En el Mar Negro, la logística continúa operando bajo la sombra de un conflicto que sigue elevando el costo del riesgo, aunque Rusia mantiene una capacidad exportadora considerable. La oferta mundial sigue siendo amplia, pero ya no luce tan cómoda como al inicio del verano.

Quizá la mejor forma de resumir este momento sea reconocer que el mercado dejó de moverse por certezas y comenzó a moverse por probabilidades.

No existe evidencia suficiente para hablar de un mercado alcista. Pero tampoco resulta tan sencillo defender el escenario bajista que predominaba hace apenas unas semanas.

Y en esto, cuando hay que operar incertidumbres, primero pegas y luego preguntas. Así que toca volver a construir las primas de guerra y, en lo climático, iniciar una vez más la danza del agua que acompaña cada ciclo agrícola.

Los próximos quince días probablemente definirán mucho más que cualquier reporte estadístico. Porque cuando el cultivo entra en reproducción, el mercado deja de preguntarse cuánto sembró.

Empieza a preguntarse cuánto cosechará. Y esa, como ocurre cada verano, termina siendo la única pregunta que realmente importa. ¿Estás en buenas manos?