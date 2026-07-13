Crecimiento del PIB de China se habría desacelerado

Es probable que la economía de China se haya desacelerado en el segundo trimestre tras un sólido inicio de año, ya que la debilidad de la demanda interna contrarrestó el impulso de unas exportaciones resilientes durante un choque petrolero global, lo que alimenta las expectativas del mercado sobre nuevos estímulos de política.

Pekín enfrenta un desequilibrio cada vez más profundo entre oferta y demanda, ya que una sólida producción industrial, impulsada por las exportaciones vinculadas a la Inteligencia Artificial, contrasta con el debilitamiento del consumo y la inversión privada, en medio de una prolongada crisis inmobiliaria y precios volátiles del petróleo a nivel global.

Se prevé que el Producto Interno Bruto haya crecido 4.5% interanual entre abril y junio, por debajo de 5.0% del primer trimestre, según una encuesta de Reuters entre 54 economistas. El ritmo proyectado representaría una caída frente a 4.7% pronosticado en una encuesta de Reuters realizada en abril, y se ubicaría en el extremo inferior de la meta oficial anual de 4.5-5 por ciento.

“El crecimiento se ha vuelto más desigual: las exportaciones siguen sosteniendo la actividad general, pero la demanda interna se ha debilitado notablemente”, señalaron analistas de Goldman Sachs.