Mundial 2026: así quedaron definidas las semifinales; fechas, horarios y partidos

Con los resultados de este sábado, las semifinales del Mundial 2026 quedaron definidas y se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio, ambas a la 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México).

La primera llave enfrentará a Francia y España el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. El duelo reunirá a dos de las selecciones europeas más sólidas del torneo y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

Un día después, el miércoles 15 de julio, será el turno de Inglaterra y Argentina, que se medirán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, también a la 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México). El encuentro promete ser uno de los más atractivos del campeonato, con los ingleses buscando volver a una final mundialista y la Albiceleste defendiendo sus aspiraciones de conquistar un nuevo título.

Los ganadores de ambas semifinales avanzarán a la gran final, programada para el domingo 19 de julio a la 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Por su parte, los equipos que caigan en semifinales disputarán el partido por el tercer lugar el sábado 18 de julio a las 3:00 de la tarde, en el Hard Rock Stadium de Miami.