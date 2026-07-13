Cómo (no) conservar los bosques tropicales

STANFORD – Seis meses después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) del año pasado, el Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) ha pasado de ser una promesa que acaparó titulares a una prueba de si la financiación climática puede sobrevivir al contacto con los mercados, la política y el paso del tiempo.

El propósito de la TFFF —la conservación de los bosques tropicales— es de suma importancia. La deforestación tropical y los cambios en el uso del suelo han contribuido a casi una quinta parte de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono del mundo desde 1850. Los bosques tropicales también se encuentran entre los ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo y son el hogar de muchos pueblos indígenas y comunidades locales.

Pero los países tropicales se enfrentan a costos de oportunidad al conservar los bosques, por lo que recae sobre los países del norte la responsabilidad de compensarlos por los esfuerzos de conservación que benefician a todos. Este fue el razonamiento detrás de la propuesta del Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (TFFF) de la presidencia brasileña de la COP.

Dentro del TFFF se encuentra el Fondo de Inversión en Bosques Tropicales (TFIF), que busca recaudar 125,000 millones de dólares, parte de los cuales se invertirán en economías emergentes y en desarrollo. Se espera que, con capital de patrocinadores, garantías y una alta calificación crediticia, los inversores se conformen con una rentabilidad del 5%. Si la rentabilidad de la cartera es del 8%, la diferencia podría utilizarse para compensar a los países que han conservado sus bosques tropicales. Dependiendo de la rentabilidad real, cada país elegible recibiría hasta 4 dólares por hectárea de bosque en pie que cumpla con los requisitos. Sin embargo, el área utilizada para calcular el pago se descontaría por la pérdida de bosque: cada hectárea deforestada reduciría la base de pago en 100 a 200 hectáreas, mientras que cada hectárea de bosque degradado por incendios la reduciría en 35 hectáreas.

Hasta el momento, el TFFF solo ha recaudado 6,700 millones de dólares. Si bien Noruega, Alemania, Francia y otros países (el brazo financiero del fondo tendrá su sede en Luxemburgo) están trabajando para obtener apoyo financiero adicional, la principal preocupación es que el plan tenga pocas probabilidades de éxito. Al fin y al cabo, en los mercados internacionales de capitales no hay nada gratis. Satisfacer a los inversores y, al mismo tiempo, conservar fondos para otros fines es una tarea ardua.

Además, es posible que los gobiernos de los países tropicales no estén tan motivados para conservar, ya que la suma de la compensación que pueden esperar es incierta y podría no llegar ni siquiera mientras estén en el cargo. Los futuros gobiernos podrían incluso revertir la decisión de conservar, sin otra consecuencia que la pérdida de futuras compensaciones. Por estas y otras razones, los economistas han criticado el programa, y varios países donantes potenciales, como el Reino Unido, se han mostrado escépticos al respecto.

Afortunadamente, existen mejores alternativas. En 2022, Chile y Uruguay emitieron bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad (BLS) cuyas tasas de interés están ligadas al cumplimiento de ciertos objetivos de desempeño. Para Uruguay, uno de los objetivos es la conservación forestal: si se conserva menos, el cupón aumenta; si se supera el objetivo, el cupón disminuye. De manera similar, un préstamo vinculado a la sostenibilidad (LLS) puede vincular la tasa de interés futura, e incluso la fecha de vencimiento, al éxito en la conservación forestal.

De esta forma, los SLB y los SLL pueden motivar a los futuros gobiernos a continuar los esfuerzos de conservación de sus predecesores. Por lo tanto, estos instrumentos abordan el clásico problema de la inconsistencia temporal. Este problema no es meramente teórico. Las elecciones presidenciales de Brasil en octubre bien podrían dar paso a un nuevo gobierno que no priorice la conservación en absoluto.

Los SLB y los SLL ofrecen diversas ventajas, además de solidez política y consistencia temporal. Por ejemplo, el gobierno recibe el préstamo por adelantado, por lo que no sufrirá descuentos en el pago debido a retrasos o incertidumbre. No es de extrañar que estos instrumentos sean cada vez más populares. Tailandia emitió SLB en 2024, y Eslovenia hizo lo propio en 2025. Si bien sus bonos difieren en varios aspectos, ambos vinculan sus rendimientos al cumplimiento de los objetivos de desempeño sostenible.

Para promover la conservación de los bosques tropicales, el diseño de los bonos de deuda soberana (SLB) y los bonos de deuda soberana (SLL) puede y debe mejorarse. Por ejemplo, los ajustes de los cupones podrían ser mayores y variar proporcionalmente según el resultado. El plazo de vencimiento podría ser más largo, y los principales compradores de bonos deberían ser los países donantes y los inversores institucionales, en lugar de los inversores privados. Para reducir el riesgo de impago selectivo, el instrumento debería incluir las protecciones estándar de la deuda soberana. Con mejoras como estas, se fortalecerá la motivación para conservar y se podrán movilizar mayores sumas de dinero.

En resumen, existen estructuras financieras que pueden compensar y motivar a los países tropicales a conservar sus bosques. Por lo tanto, el verdadero riesgo del TFFF no radica en que no logre recaudar fondos, sino en que no consiga conservar los bosques, desalentando así a los países del norte a invertir en la conservación de los bosques tropicales en el futuro.

Sería un desenlace trágico cuando existen mejores alternativas. El valor global de los bosques tropicales supera con creces el costo de oportunidad de su conservación, pero eso no importará si no logramos establecer los incentivos adecuados.

El autor

Bård Harstad es catedrático de Negocios y Sostenibilidad y catedrático de Economía Política en la Escuela de Negocios de Stanford, y catedrático de Ciencias Sociales Ambientales en la Escuela de Sostenibilidad Doerr de Stanford.

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