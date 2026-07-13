Arm se hunde 7% en el Nasdaq

La acción de Arm Holdings ADR cayó 7.55% a 298.99 dólares en la Bolsa electrónica Nasdaq el lunes, ya que una rotación sectorial que se aleja de los valores de inteligencia artificial y semiconductores con altas valoraciones desencadenó una agresiva toma de utilidades en uno de los títulos tecnológicos de gran capitalización con mayor precio del mercado.

El retroceso siguió a un período de ganancias extraordinarias, con la acción habiendo subido drásticamente desde su mínimo de 52 semanas de 100.02 dólares, lo que lleva a los inversionistas a mostrarse cada vez más cautelosos ante la relación riesgo-rentabilidad en los niveles actuales.

Según analistas, un factor específico de la compañía que amplifica el movimiento a la baja es la creciente inquietud de los inversionistas en torno a los cuellos de botella en la cadena de suministro de su nueva CPU AGI, donde la demanda de los grandes proveedores de servicios en la nube ha superado la capacidad disponible de obleas, memoria y empaquetado.

Meta Platforms, propietaria de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, invertirá más de 50,000 millones de dólares para ampliar su centro de datos en Richland Parish, Louisiana.

La instalación tendrá una capacidad de procesamiento de 5 gigavatios y será una de las mayores inversiones en infraestructura de IA del mundo, construida en Estados Unidos.

El centro de datos comenzó a operar con una inversión de 27,000 millones de dólares y una capacidad de 2 gigavatios. También invertirá 1,000 millones de dólares en mejoras de infraestructura local.

HIR Casa, una firma de financiamiento inmobiliario que forma parte de Grupo HIR, busca ampliar su cartera de crédito con la colocación de 3,000 millones de pesos en los próximos 12 meses, como parte de un plan de crecimiento que también podría incluir una salida a Bolsa en el mediano plazo.

Su intención es colocar cerca de 1% de la originación hipotecaria en el país. Hoy administra un portafolio cercano a los 26,000 millones de pesos y tiene alrededor de 7,000 millones en saldos insolutos. Ello la posiciona como una de las principales colocadoras de hipotecas, detrás de los ocho bancos líderes en el sector.

Como parte de su estrategia de expansión, HIR Casa también ha apostado por acudir a la Bolsa Mexicana de Valores para colocar deuda desde 2018. Su última emisión fue un bono sostenible por 800 millones de pesos en junio de este año, que le servirá para ofrecer financiamiento a cerca de 1,000 familias.

Las declaraciones patrimoniales del presidente Donald Trump revelan que, mientras él y sus dos hijos mayores animaban a los inversionistas a invertir su dinero en proyectos de criptomonedas —lo que provocó fuertes pérdidas para los pequeños inversionistas—, sus gestores financieros invertían una parte significativa de los ingresos en activos más seguros.

Trump recibió más de 1,400 millones de dólares el año pasado procedentes de los proyectos de criptomonedas de su familia, entre los que se incluyen World Liberty Financial y la moneda meme de Trump, según revelan sus últimas declaraciones financieras presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental.

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