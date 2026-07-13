Anuncian conclusión de exhibición en México e itinerancia internacional de la Colección Gelman Santander

Tras casi dos décadas sin exhibirse en el país, la Colección Gelman volvió a encontrarse con el público mexicano a través de la exposición

"Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander", que se exhibe desde el pasado mes de febrero en el Museo de Arte Moderno (MAM), con una afluencia a la fecha de más de 310 mil visitantes, y que concluirá el próximo domingo 19 de julio, para iniciar una gira de exhibiciones en el exterior.

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), informó que tal cifra coloca a "Relatos modernos" entre las exposiciones más visitadas del recinto, "con una respuesta extraordinaria, gracias al apoyo de la Fundación Banco Santander y los coleccionistas, confirmando el interés de las y los mexicanos por acceder a obras fundamentales de su patrimonio artístico".

A través de un comunicado, la dependencia detalló que la colección hará una itinerancia internacional que comenzará en Faro Santander, en España, en septiembre de 2026. Algunas de estas obras se exhibirán en la Fundación Beyeler, en Basilea, Suiza, de enero a mayo de 2027, y posteriormente en el Museo Nacional de Noruega, de junio a noviembre del mismo año.

Precisó que la colección regresará a México en 2028 para presentarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), uno de los principales recintos culturales del país. "Con ello, las y los mexicanos volverán a tener acceso a este conjunto excepcional de obras, reafirmando el carácter temporal de su itinerancia internacional y el compromiso de acercar nuevamente esta colección al público nacional".

La presencia de la Colección Gelman Santander en el MARCO será posible gracias a la colaboración entre sus propietarios, la Fundación Banco Santander y el Estado mexicano. Al respecto, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló:

Foto:Cortesía

"Desde el inicio buscamos poner al centro a México y a su público. La respuesta de más de 310 mil visitantes confirma el enorme interés por esta colección. Ahora representará al arte mexicano en algunos de los museos más importantes del mundo y, al concluir su primera etapa de la itinerancia internacional, regresará a México para presentarse en el Museo MARCO de Monterrey, donde seguirá siendo disfrutada por las y los mexicanos”.

El INBAL fungirá como instancia exportadora y realizará las gestiones necesarias para la salida temporal de las obras, de conformidad con la Ley Aduanera. Como institución del Estado mexicano, garantizará que el proceso se lleve a cabo con estricto apego a la legislación vigente y contribuirá a asegurar el retorno de la colección a México en 2028, una vez concluido su recorrido internacional.

Más de 310 mil personas visitaron la muestra Colección Gelman Santander Relatos Modernos.Cortesía

La Secretaría de Cultura destacó que "el INBAL ha participado en la salida temporal de monumentos artísticos y colecciones públicas y privadas para su exhibición en importantes museos internacionales, fortaleciendo la proyección del patrimonio artístico mexicano y los intercambios culturales de nuestro país".

La exposición "Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander" reúne 68 obras de artistas fundamentales del arte mexicano del siglo XX, entre los que destacan Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, María Izquierdo, José Clemente Orozco y Ángel Zárraga, entre otros.