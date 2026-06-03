Sedetra llama a la IP para instalación de una mesa permanente de diálogo en Puebla

Puebla, Pue. La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) convocó a la integración de una mesa permanente de diálogo, donde haya representantes de la iniciativa privada, sindicatos, academia y sociedad, para fortalecer la estabilidad económica y laboral.

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la dependencia estatal, explicó que si bien hay una buena relación con los distintos sectores, también es importante que aporten propuestas a las autoridades, para la atención de sus problemas y necesidades.

Comentó que esta convocatoria se lanza en el contexto de utilidades y de los desafíos que se deben enfrentar en el desarrollo productivo.

"Debemos impulsar acuerdos que favorezcan la justicia laboral, la inversión y el bienestar de las y los trabajadores poblanos, en concordancia con la política que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo", destacó.

Comentó que hay la apertura desde que inició funciones el actual gobierno del estado, para que los representantes de distintos sectores participen, por ejemplo, en la mesa de seguridad.

Acercamiento

Gabriel Chedraui indicó que, a diferencia de otros gobiernos, hay un acercamiento permanente con la sociedad para incentivar a las empresas a que inviertan y, con ello, Puebla sea más competitiva.

Reiteró que el objetivo es claro para la administración poblana, el cual consiste en construir una agenda común que fortalezca la productividad, el empleo digno y el desarrollo económico sostenible.

Además, dijo que brindan certeza a las inversiones y estabilidad a sectores estratégicos como la industria automotriz y sus cadenas de proveeduría, encabezados por Volkswagen y AUDI.

El titular de la Sedetra dijo que la mesa abordará temas relacionados con el reparto de utilidades, la productividad, la capacitación, la inversión y la preservación de la armonía entre los factores de la producción.

Mencionó que hay un "clima de paz laboral" y no hay paros en las empresas locales, como resultado de que la secretaría está al pendiente de los casos, donde hay inconformidades.