Mercado Libre registra más de siete millones de compradores durante el Hot Sale

Durante la 13ª edición del Hot Sale, la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre logró atraer más de 30 millones de visitas diarias y más de siete millones de compradores.

A decir de la empresa, estos resultados representan su mejor semana de actividad en México, con el 2 de junio como el día de mayor venta, cuando se alcanzó el pico a las 21:00 horas con más de 4,500 artículos vendidos por minuto.

En un comunicado, la empresa informó que el 50% de los productos vendidos a través de su plataforma fueron entregados en un plazo de 24 horas o menos, mientras que las entregas en el mismo día se realizaron en 37 ciudades del país.

Entre los productos con mayor valor de ventas destacaron consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, mientras que en volumen lo más vendido fueron artículos de cuidado personal y salud, como sueros, cremas y suplementos.

En comparación con el Hot Sale 2025, las categorías con mayor crecimiento en valor fueron televisiones, libros, electrodomésticos, ropa, cámaras y video.

"Hot Sale es una de las fechas más importantes del calendario comercial en México... Cada edición nos desafía a ser mejores, y esta no fue la excepción, logramos nuestra mejor semana en la historia de Mercado Libre en México”, comentó.

Además, dijo que los resultados de esta edición del Hot Sale reflejan el crecimiento del comercio electrónico en el país.

Durante esta campaña comercial, la plataforma ofreció más de 65 millones de ofertas activas, mientras que los pagos a meses sin intereses y las bonificaciones bancarias contribuyeron a convertir la intención de compra en transacciones efectivas.

El Programa de Afiliados y Creadores de Contenido de Mercado Libre tuvo mayor participación en esta edición del Hot Sale. La base de afiliados activos creció 17 veces entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Durante la campaña, los creadores y afiliados funcionaron como un canal de difusión de ofertas y generaron ventas a partir del contenido publicado en la plataforma, según Mercado Libre.

El Hot Sale 2026 se llevó a cabo del 25 de mayo al 2 de junio en el país.