Da a conocer Gobierno de Tamaulipas posicionamiento oficial sobre publicación periodística

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con relación a la información publicada el día de hoy por el diario Los Angeles Times, se da a conocer el posicionamiento del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en el que fija de manera clara y puntual su postura ante los señalamientos difundidos.

En el mensaje, el gobernador niega categóricamente las aseveraciones presentadas por dicho medio, señalando que se trata de afirmaciones falsas, sin sustento y carentes de evidencia verificable.

Asimismo, rechaza cualquier insinuación que pretenda vincularlo con actividades ilícitas o con organizaciones criminales, subrayando que no existe investigación, procedimiento o notificación oficial, ni en México ni en los Estados Unidos, que respalde tales versiones.

De igual forma, aclara que cuenta con visa estadounidense vigente y que no ha recibido notificación alguna relacionada con su estatus migratorio o con investigaciones en su contra.

El mandatario tamaulipeco hace un llamado respetuoso, pero firme, a los medios de comunicación para que ejerzan su labor con responsabilidad, rigor y apego a los hechos, evitando la difusión de versiones basadas en especulaciones o fuentes no verificadas.

Finalmente, reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo en favor del pueblo de Tamaulipas, destacando que su gobierno continuará enfocado en generar resultados en materia de seguridad, desarrollo económico, bienestar e infraestructura.