Toluca afianza su pase a la semifinal de la Copa de ⁠Campeones de la Concacaf

Toluca concretó el ⁠miércoles su pase a la semifinal de la Copa de ⁠Campeones de la Concacaf tras golear 3-0 como visitante a LA Galaxy con un doblete del portugués Paulinho en la definición de la serie.

Los "Diablos ⁠Rojos" de Toluca, actual ⁠campeón de México, registró un marcador global de 7-2 tras su triunfo de 4-2 en el partido de ida.

"Feliz por los goles, pero más feliz por ganar los dos partidos., Felicitar al grupo por la entrega y por el partido que hizo hoy", dijo Paulinho a la transmisión oficial.

En el encuentro de vuelta, disputado en el estadio Dignity Health Sports Park, de Carson, California, Toluca se adelantó a los 10 minutos cuando Jesús Gallardo metió el balón por el ángulo izquierdo con un colocado zurdazo desde fuera del área tras controlar un pase del argentino Franco Romero.

Paulinho anotó el segundo gol a los 58 minutos con un potente disparo de zurda dentro del área tras controlar un pase del brasileño Helinho en una jugada de contragolpe.

Paulinho anotó su doblete a los 64 minutos cuando elevó el balón ante la salida del portero James Marcinkowski tras recibir un pase del argentino Nicolás ⁠Castro.

De esta manera, Toluca enfrentará en la ⁠semifinal a Los Ángeles FC, que ⁠el martes eliminó a Cruz Azul de México con un marcador global de ⁠4-1.

Más tarde se conocerá al último semifinalista cuando se resuelva la llave entre Seattle Sounders y el mexicano Tigres UANL. El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León ganó 2-0 el partido de ida.

El vencedor de la serie jugará la semifinal ante Nashville, que el martes eliminó al mexicano América con un marcador agregado de 1-0.

El ganador de la ⁠Campeones Cup de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.