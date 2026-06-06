Clima hoy 6 de junio: lluvias intensas en 4 estados y calor de hasta 45 grados marcarán este sábado 

En el país, tendremos este sábado 6 de junio una combinación de lluvias intensas y temperaturas extremas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene vigilancia sobre dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano.

El organismo informó que continuará el temporal de lluvias en gran parte del país debido a la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e ingreso de humedad proveniente tanto del Pacífico como del Caribe.

Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas, entre los estados con más lluvias

Las precipitaciones más intensas se esperan en el norte de Oaxaca, donde podrían acumularse entre 150 y 250 milímetros de lluvia. También se pronostican lluvias intensas en zonas de Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Además, habrá lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Estado de México y Tlaxcala, mientras que Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Colima y Tabasco registrarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El SMN advirtió que estas condiciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos de Protección Civil.

Así estará el clima en CDMX y el Valle de México

Para la Ciudad de México se prevé una mañana con cielo nublado y ambiente fresco. Durante la tarde se esperan lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. La temperatura máxima oscilará entre 22 y 24 grados Celsius, mientras que la mínima será de 14 a 16 grados.

En el Estado de México las lluvias podrían ser aún más intensas, especialmente en la zona norte de la entidad.

Persistirá el calor extremo

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en buena parte del país. El SMN prevé temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y el noreste de Baja California.

Asimismo, valores de entre 35 y 40 grados se registrarán en entidades como Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y toda la Península de Yucatán.

La onda de calor continuará afectando regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Sonora comenzará este fenómeno durante la jornada.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, con posibilidad de tolvaneras. En el sureste y la Península de Yucatán se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

En las costas del Pacífico y el Golfo de México se prevé oleaje de entre uno y 2.5 metros de altura, principalmente en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el Pacífico mexicano con potencial de desarrollo ciclónico durante los próximos días, por lo que recomendó seguir los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.