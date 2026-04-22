Benjamín Salinas: “LIV Golf no tiene otro partner como nosotros”

LIV Golf inició su existencia arrasando al mundo del golf profesional, con una visión de mercado global, más que solo impactar en Estados Unidos. Al paso del tiempo, el financiamiento unilateral pide ver su cosecha. Tienen a los mejores jugadores del mundo, pero no han encontrado en todas sus sedes, el músculo comercial que vuelva autosuficientes a sus torneos.

A los ojos de Grupo Salinas, México puede dar una lección al mundo: transformarse de mercado emergente a economía sostenible en el golf. Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración del principal socio de LIV en CDMX atendió a El Economista en un stand de su televisora, cerca del hoyo 7 y 8. El fin de semana del torneo cimbró una noticia internacional, que generó ruido e imprecisiones sobre el futuro de la liga. Con dinero saudí o sin él, Grupo Salinas puede hacerse cargo de la organización.

“Totalmente, lo hemos hecho durante 10 años. Estamos muy alineados estratégicamente con la visión de LIV. Ellos están apostando por el mercado global en lugar del mercado estadounidense. Para ellos es importante México, Australia, Hong Kong y África. Perfecto, para mí también, pero para ello necesitamos ciertas libertades. Intentamos que México se desarrolle, no es nada más venir y hacer un show de 4 días ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están las oportunidades para que crezcan? ¿Cómo llegamos del mundo amateur al profesional? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conectamos todos esos hilos? Creo que vamos avanzando muy bien con LIV y esa fue la parte donde dije ‘estoy alineado con su misión, les ayudo en esta localidad, con Latinoamérica y México".

Es la segunda fecha de LIV en CDMX, con otra fecha confirmada para 2027 (primer contrato de 3 años) y con opción a extender dos años más. Cuando Grupo Salinas organizaba el torneo PGA TOUR en Vallarta, le costaba unos 30 millones de dólares anuales, esa cifra está desactualizada.

“Hasta donde tengo visibilidad este torneo les cuesta como 45 millones de dólares, hay que recordar que está metida la bolsa de los jugadores y solo de eso, son más de 20 millones, y en operación son como 30 millones. Entre más se pongan las pilas para encontrar un modelo viable y sostenible en el tiempo, es mejor para nosotros, para todos y la región. Tenemos que hacer la chamba, poner las pilas, generar el interés del público, de las marcas y los patrocinadores. El interés de las experiencias con los jugadores, eso es lo que va a generar un torneo sostenible muchos años”.

Benjamín es socio del club de golf en Chapultepec y le ha correspondido incentivar a todos los miembros del club, a apoyar el torneo que tiene prestigio internacional. Además, sabe a qué tipo de audiencia llega y cómo atraer a marcas premium. Esta edición, Grupo Salinas triplicó la venta de espacios publicitarios.

“LIV debe ponerse las pilas en cada uno de sus eventos. La Ciudad de México será muestra para el resto de los países en cómo hacer un evento con un aliado local competente, que lo haga rentable inmediatamente y eso juega tanto en lo negativo, como costos y gastos, y en la manera de incrementar los ingresos, es lo que hacemos. Un partner como nosotros es crucial para ellos. Necesitan un partner como Grupo Salinas en Australia, Hong Kong y Sudáfrica y no lo tienen. Ellos dijeron al principio, ‘vamos a ser todo solos y nos vamos a comer el mundo’ pero está difícil. En cambio, hoy ven más el valor de esta alianza. Dicen ‘nos están haciendo la chamba, lo saben hacer, llevan 10 años haciéndolo y tienen la cantera de los mejores jugadores latinoamericanos para llenar nuestras ligas profesionales’. Es el modelo aplicable”.

En el 2025, LIV confirmó la fecha en CDMX tres meses antes de su inicio (del 25 al 27 de abril). Grupo Salinas trabajo a contrarreloj. Este año, ¿qué se pudo mejorar?

“Muchas cosas mejoraron de un año a otro en tema operativo, logística y experiencias para nuestros clientes. Este año es complicado, porque estamos a 60 días del Mundial y los presupuestos de las empresas se van a eso. Sin embargo, vendimos el triple del año pasado. Ahí está la atracción, el interés de las marcas. De repente ya ves palcos brandeados con marcas. Tenemos cenas con los jugadores todos los días para nuestros clientes top. Ya estamos viendo que los clientes dicen 'Oye, estuvo padrísimo' ¿Qué hacemos el siguiente año? esa es la atracción que necesitamos”.