Alemania corre el riesgo de entrar en recesión ante el impacto de la crisis energética: DIW

Es probable que la economía alemana entre en una recesión técnica este año, ya que la crisis de los precios de la energía provocada por la guerra en Irán está frenando una frágil recuperación, dijo el miércoles el instituto económico DIW, que ha reducido a la mitad su previsión de crecimiento para 2026.

El DIW de Berlín prevé ahora que la mayor economía de Europa crezca un 0.5% este año y un 0.8% en 2027, alrededor de medio punto porcentual menos de lo previsto en la primavera boreal.

El instituto señaló que es probable que la producción se contraiga ligeramente tanto en el segundo como en el tercer trimestre, antes de estabilizarse hacia finales de año.

Muchos economistas definen la recesión como dos trimestres consecutivos de descenso del producto interior bruto de un país.

El DIW señaló que el aumento de los precios del petróleo y el gas estaba impulsando al alza los precios al consumo, lo que debilita el poder adquisitivo de los hogares y aumenta la incertidumbre para las empresas.

Se espera que la inflación alcance el 2.9% este año y el 3% en 2027, por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.

"La crisis de los precios de la energía está ralentizando notablemente la recuperación, pero no estamos viviendo una repetición de lo ocurrido en 2022/23", dijo la directora de previsiones del DIW, Geraldine Dany-Knedlik.

Dany-Knedlik dijo que el suministro energético seguía siendo seguro y que Alemania dependía menos de las importaciones de combustibles fósiles que tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

El DIW añadió que el gasto público, incluidos el aumento de los gastos de defensa y los fondos para infraestructuras, estaba evitando una recesión aún más acusada.