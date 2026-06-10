Water Positive: ¿Por qué el agua será el activo más valioso para las empresas del futuro?

Frente al crecimiento urbano, la presión industrial y el cambio climático, el agua se ha consolidado como el recurso más estratégico para la economía global. La conversación corporativa ha evolucionado: ya no basta con el ahorro o el cumplimiento regulatorio.

Hoy, el objetivo más ambicioso de las organizaciones es convertirse en “Water Positive”, un enfoque que busca que las empresas devuelvan, regeneren o reutilicen más agua de la que consumen en sus operaciones.

En el podcast Water Positive: del desafío del agua a la ventaja competitiva, Dan Murga, director comercial de Veolia en México para tecnologías del agua, explicó cómo la sostenibilidad hídrica se está transformando en un modelo que combina eficiencia operativa, innovación tecnológica y resiliencia empresarial.

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Seguridad hídrica como riesgo para la continuidad operativa

Durante décadas, la gestión del agua se consideró un asunto meramente ambiental o reputacional. Sin embargo, el agravamiento de las sequías y el deterioro de la infraestructura han convertido la escasez en una crisis de seguridad que amenaza la continuidad de los negocios.

Sectores críticos como la manufactura, alimentos y bebidas, minería, farmacéutica y data centers dependen del acceso continuo al recurso. En regiones como México, el estrés hídrico ya afecta los costos operativos y limita la expansión industrial. Como señala Murga:

"La seguridad hídrica se ha convertido en una cuestión de supervivencia para las empresas. La conservación pasa de ser un tema de debate político a una necesidad estratégica”.

Tecnología y eficiencia

El pilar fundamental para alcanzar el estatus "Water Positive" es la innovación. Herramientas como el monitoreo inteligente, la analítica de datos y la automatización permiten a las empresas controlar su consumo en tiempo real, detectando fugas y optimizando procesos.

Además, la implementación de sistemas avanzados de tratamiento permite reincorporar el agua tratada directamente a los ciclos productivos. Esto no solo mitiga el impacto ambiental, sino que genera ventajas económicas sustanciales al blindar a las compañías contra la incertidumbre del suministro.

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De sostenibilidad a competitividad

La gestión hídrica ha dejado de ser un programa aislado de responsabilidad social para integrarse en la estrategia central de negocio. Actualmente, los mercados financieros y los consejos de administración evalúan la resiliencia hídrica bajo los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).

Las organizaciones que lideran en este ámbito obtienen mejores valoraciones, atraen mayor inversión y fortalecen su reputación.

El desafío para América Latina

El reto es urgente para América Latina, una región rica en recursos, pero afectada por graves deficiencias de infraestructura y distribución. En este contexto, la presión sobre el recurso continuará creciendo debido al aumento poblacional y la urbanización.

El enfoque "Water Positive" propone ir más allá de los muros de la fábrica, impulsando la regeneración de cuencas y el acceso comunitario.

El futuro de la competitividad

En la próxima década, la seguridad hídrica redefinirá la competitividad empresarial de la misma forma que lo hizo la transformación digital. Las empresas que logren adaptarse y construir modelos más eficientes tendrán mayores posibilidades de crecimiento.

Las organizaciones ganadoras no serán las que produzcan más, sino las que operen de manera más inteligente, sostenible y responsable con su entorno.