Peso mexicano avanza frente al dólar tras datos de inflación de Estados Unidos

El peso mexicano avanza frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local gana terreno después de la publicación de un reporte mixto de la inflación de Estados Unidos y a pesar de renovadas preocupaciones por los efectos de la guerra de Oriente Medio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3894 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4442 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa una mejora para la moneda de 5.48 centavos, equivalentes a 0.31 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4909 unidades y un nivel mínimo de 17.4123. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, caía 0.12% a 99.79 puntos.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos avanzó 4.2% interanual, en su mayor aumento desde abril de 2023, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, tras subir 3.8% en abril. El dato mensual fue de 0.5% tras el 0.6% de abril.

Si bien la presión sobre los combustibles por la guerra en Oriente Medio siguió presente, la tendencia mes a mes mostró una desaceleración. Además, el dato subyacente aumentó en 0.2% mensual, por debajo del 0.3% esperado por los analistas y de un 0.4% en abril.

Los operadores esperan la publicación del índice de precios al productor, mañana, para una confirmación de la tendencia de desaceleración observada. Mientras tanto, siguen atentos la guerra entre Estados Unidos e Irán, con noticias que generan cautela en el mercado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta mañana que Irán ya ha demorado demasiado en negociar un acuerdo de paz y que ahora "pagará las consecuencias", después de que las fuerzas armadas de ambos países intercambiaran ataques en esa región.

"El IPC de Estados Unidos entregó señales mixtas: una inflación general elevada, pero con una medida subyacente más benigna de lo esperado. Mientras tanto, el conflicto con Irán sigue manteniendo altos los riesgos energéticos y la volatilidad", dijo Pepperstone.