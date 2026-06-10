Cobre y Toku realizan alianza para procesar más de 200 millones de dólares vía SPEI

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) gana espacio como infraestructura para la operación financiera de empresas en México. En este contexto, Cobre, tecnológica de pagos, anunció una alianza con Toku, firma especializada en pagos recurrentes, para integrar cobros y liquidación de recursos en tiempo real, con la expectativa de procesar más de 200 millones de dólares al año en una primera etapa.

El acuerdo permitirá que los clientes empresariales de Toku utilicen la conexión de Cobre a SPEI para recibir, confirmar y conciliar pagos sin depender de horarios bancarios. La integración se dirige a compañías con operaciones recurrentes o de alta frecuencia, como comercio electrónico, movilidad, telecomunicaciones, servicios digitales y plataformas de suscripción.

“Lo que hace esta integración es automatizar todo el ciclo de cobranza, desde que se genera el cobro hasta que se disponibilizan los recursos al cliente. Desde que se cobra hasta que se entregan los recursos, todo pasa en tiempo real”, señaló Natalia Vásquez, gerente de país de Cobre.

El avance de este tipo de soluciones ocurre en un momento de crecimiento sostenido del SPEI. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), durante el 2024 el sistema registró 5,336.6 millones de operaciones, frente a 3,823 millones en el 2023. Las operaciones de bajo valor realizadas por usuarios finales ascendieron a 4,952 millones, equivalentes a 92.8% del total de operaciones de dichos usuarios, mientras que las transferencias de alto valor alcanzaron 211 billones de pesos.

El volumen alcanzado por el sistema muestra que los pagos inmediatos se han convertido en una capa operativa cada vez más relevante para la economía digital. En el caso de las empresas, la posibilidad de recibir y confirmar recursos en tiempo real puede incidir en la entrega de productos, la activación de servicios, la liberación de operaciones y la administración de liquidez.

“La inmediatez, la interoperabilidad y la operación permanente ya no son un atributo adicional, sino una necesidad del mercado. Tanto el consumidor como la empresa esperan que el producto o servicio se confirme en el momento y que el dinero también se reciba en ese momento”, dijo Vásquez.

La adopción empresarial de SPEI también responde a la necesidad de mejorar la conciliación de pagos. En negocios con altos volúmenes transaccionales, identificar qué cliente realizó un pago, a qué orden corresponde y cuándo deben liberarse los recursos puede convertirse en una carga operativa si el proceso no está automatizado.

Para Cobre, la alianza con Toku forma parte de una estrategia para extender el uso de infraestructura de pagos inmediatos en distintas industrias. La compañía identifica oportunidades en sectores como movilidad y comunicaciones, donde la confirmación de pagos y la disponibilidad de recursos son relevantes para sostener operaciones de alta frecuencia.

“Con esta alianza con Toku esperamos mover más de 200 millones de dólares en pagos al año. Es una cifra inicial que puede crecer año con año, y estamos buscando crear alianzas en diferentes industrias, entre ellas movilidad y comunicaciones”, adelantó Vásquez.

La alianza entre Cobre y Toku refleja cómo el SPEI comienza a ganar espacio como riel para operaciones empresariales. En esa transición, los pagos inmediatos dejan de operar sólo como una herramienta de transferencia y comienzan a integrarse en procesos de cobranza, tesorería y conciliación.