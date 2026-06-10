El clima volátil del verano amenaza con convertir el Mundial 2026 en una prueba de calor

El Mundial arrancará el jueves bajo las amenazas habituales del verano en América del Norte: calor extremo, humedad sofocante y tormentas eléctricas capaces de retrasar partidos con poco aviso.

Los pronósticos estacionales apuntan a temperaturas por encima de lo normal en amplias zonas de Estados Unidos, mientras que la humedad que avanza hacia el norte desde el golfo de México podría alimentar tormentas eléctricas y fenómenos meteorológicos severos durante las primeras semanas del torneo.

Aunque las condiciones para partidos concretos no pueden predecirse con tanta antelación, científicos del deporte dicen que existen riesgos claramente vinculados al clima para un Mundial en verano repartido entre Canadá, México y Estados Unidos.

La medida clave no es sólo la temperatura del aire, sino la temperatura de globo y bulbo húmedo, que incorpora calor, humedad, luz solar y viento para estimar el estrés térmico sobre el cuerpo.

World Weather Attribution ha advertido que aproximadamente una cuarta parte de los partidos podría disputarse en condiciones que superen los límites de seguridad recomendados.

Desafío de calor interno

Chris Minson, profesor de fisiología y codirector de los Laboratorios de Fisiología del Ejercicio y Ambiental de la Universidad de Oregón, dijo que los jugadores de élite generan una enorme cantidad de calor interno incluso antes de considerar el clima.

"El 75% de toda la energía que utilizamos durante el ejercicio se convierte en calor", dijo Minson a Reuters. "Sólo alrededor del 25% se destina realmente a realizar el ejercicio".

En condiciones de calor, sol o humedad, el sistema normal de enfriamiento del cuerpo empieza a tener dificultades. La humedad es una preocupación particular, ya que el sudor enfría el cuerpo sólo cuando se evapora.

"Una de las cosas más difíciles para nosotros es cuando la humedad es muy alta", dijo Minson.

Entre las sedes del Mundial con alta humedad figuran Houston, Miami, Dallas y Monterrey.

Impacto del cambio climático en el rendimiento

El cambio climático ha aumentado la probabilidad de que se alcancen temperaturas lo suficientemente altas como para afectar al rendimiento de los jugadores en 97 de los 104 partidos del torneo, según una nueva investigación de Climate Central.

El mayor incremento de ese tipo se proyecta para el partido de la fase de grupos del 26 de junio entre Uruguay y España en Guadalajara, donde los investigadores estimaron una probabilidad del 70% de calor perjudicial para el rendimiento, 37 puntos porcentuales más de lo que habría sido sin el cambio climático.

Ryan Calsbeek, profesor de ciencias biológicas en Dartmouth College que estudia cómo el tipo corporal afecta el rendimiento deportivo en distintos climas, dijo que el calor y la humedad podrían influir no solo en el bienestar de los jugadores, sino también en el ritmo y el estilo de los partidos.

"Una temperatura más alta y una mayor humedad probablemente ralenticen los partidos", dijo. "Cuando los atletas tienen que rendir durante mucho tiempo, simplemente no van a poder equilibrar la potencia explosiva de sus esfuerzos de fibras rápidas con los esfuerzos más aeróbicos y de largo plazo de un partido de más de 90 minutos con calor y humedad".

Casi la mitad de todos los partidos afrontan al menos un 50% de probabilidad de temperaturas superiores a 28 grados Celsius, un umbral relacionado con la disminución de la velocidad en los esprints, la distancia recorrida y el tiempo de recuperación.

Calsbeek dijo que la altitud de Ciudad de México —unos 2,240 metros sobre el nivel del mar— también podría resultar significativa, especialmente para quienes lleguen desde altitudes más bajas sin tiempo para aclimatarse. La ciudad tiene previsto albergar cinco partidos.

La FIFA ha dicho que todos los partidos del Mundial incluirán una pausa de hidratación de tres minutos en cada tiempo, mientras que las decisiones de programación tuvieron en cuenta factores como las temperaturas medias, los viajes, los días de descanso, la planificación médica y la infraestructura de enfriamiento.

Protocolos de seguridad cuestionados

Varias sedes cuentan con techos retráctiles o sistemas de climatización, y el reglamento del torneo permite retrasar, suspender, reprogramar o trasladar partidos por razones de salud, seguridad o protección, incluidos fenómenos meteorológicos severos.

Minson dijo que la FIFA debería exigir intervenciones cuando la temperatura de globo y bulbo húmedo alcance los 26°C y debería considerar aplazar partidos en torno a los 28°C a 30°C.

Minson también pidió pausas de enfriamiento de seis minutos, zonas de enfriamiento a la sombra, baños de hielo de emergencia y descansos más largos cuando las condiciones lo justifiquen.

"Si hay un jugador que parece estar sufriendo algún delirio o no piensa con claridad, o se desploma en el campo, hay que enfriarlo de inmediato", dijo.

Para la FIFA, el torneo es una exhibición logística. Para jugadores, entrenadores y científicos, también puede ser una prueba de cómo el fútbol se adapta a un futuro más caluroso.