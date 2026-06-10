Mundial de Futbol y home office: ¿cuál es el escenario legal si trabajas desde casa? 

La posibilidad de disfrutar el Mundial 2026 desde casa será solo para unos cuantos, y es que de acuerdo con el Sondeo del Mundial 2026 de KPMG, sólo el 18% de las empresas en México considera dar home office a sus empleados durante los días en los que haya partidos.

Aunque en el caso de la Ciudad de México, el gobierno federal ha invitado a las empresas a implementar modalidades de trabajo flexible con el fin de mejorar la movilidad urbana y seguridad vial, son pocas las organizaciones que adoptarán un esquema de trabajo a distancia, pero aún con ello, necesitan considerar algunos aspectos legales.

De acuerdo con expertos en derecho laboral, en el caso de las empresas que van a ofrecer home office por un evento especial que no se repetirá, imperará la practicidad sobre la regulación, eso quiere decir que no se someterán a las reglas de teletrabajo expuestas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Roberto Herrera, especialista en derecho del trabajo, menciona que, al no ser una obligación para las empresas, estas tienen que acordarlo previamente con las personas trabajadoras, especialmente porque habrá quienes no tengan las condiciones para trabajar a distancia y en ese caso podrá sugerirse acudan a la oficina.

Home office por Mundial 2026 debe ser documentado

Roberto Herrera refiere que basta que la empresa emita un comunicado oficial mediante sus canales formales donde informe la posibilidad de trabajar a distancia junto a los lineamientos de operación durante esos días, establecer que las medidas no modificarán las condiciones generales de trabajo y que es algo excepcional.

Para tener certeza jurídica y como medida de protección ante algún accidente laboral durante el trabajo a distancia, Axel Pérez Gama, socio en MX Legal, recomienda que la acción también quede documentada en un escrito donde se pacten las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo la relación laboral durante esos días.

“Se debe determinar si va a ser un día o en todos los días de partidos, la plantilla y a quiénes va a aplicar. Hacer un escrito para documentar los términos en los que habrá de prestarse la relación de trabajo con estas personas; en determinadas ocasiones y fechas”, sugiere.

Aconseja que dentro del escrito se establezca que será por única ocasión y que se tenga cierta tolerancia a una variación en la productividad, pues el espacio de trabajo cambiará y en la mayoría de los casos se utilizará equipo personal. “Es un caso muy particular, a menos que les brinden todas las facilidades de seguridad, salud y las herramientas de trabajo", menciona.

Asimismo, recuerda que cuando una empresa da alguna modalidad de trabajo flexible, debe ser aplicable a los trabajadores de las mismas categorías y plazas, de lo contrario podría haber un desequilibrio en las relaciones de trabajo.

Accidentes durante home office temporal

Roberto Herrera recuerda que, si durante estos permisos para trabajar a distancia por el Mundial, el trabajador sufriera un accidente durante su jornada laboral, se considerará riesgo de trabajo siempre y cuando haya sido producto de la actividad laboral.

“Si el trabajador en su casa está trabajando en la computadora y se cae la silla, aplica el riesgo de trabajo, pero si se fue a la tienda por unas papas para ver el partido y tiene un accidente, ahí ya no porque no está desarrollando sus actividades laborales”, ejemplifica.

¿Y si no hay home office?

Pese a que el home office será más la excepción que la regla, el Mundial 2026 no pasará desapercibido en las empresas dispuestas a implementarlo, la mayoría de los trabajadores seguirá los partidos desde la oficina.

El Sondeo del Mundial 2026, realizado por KPMG, expone que el 42% de las empresas plantea colocar pantallas en diversos puntos de sus oficinas para que el personal pueda ver los partidos mientras trabajan y 37% designará un espacio específico para ver los de la Selección Mexicana.

No obstante, mientras un 19% prevé suspender por completo actividades en los días que haya partidos un porcentaje igual no hará nada en específico, eso significa que ver los partidos durante la jornada laboral podría no ser una posibilidad, incluso, hacerlo sin permiso podría implicar un riesgo.

Axel Pérez Gama comparte que si una empresa no da permiso para ver los partidos y un trabajador lo hace durante su jornada laboral, podría enfrentar una sanción o incluso ser despedido al usar el tiempo de trabajo para una actividad distinta.

No obstante, invita a las empresas a apelar al criterio de la situación en el país y ser más empáticos con los trabajadores y para las organizaciones que sí opten por la flexibilidad, el reto no sólo será facilitar el seguimiento del evento deportivo, sino hacerlo con reglas claras que den certeza tanto a la organización como a los colaboradores.