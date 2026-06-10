El circulo vicioso y la hora cero

Todo hombre recibe dos educaciones, la que le dan y la que él se da; esta última es la más importante. Edward Gibbon

Ante la estruendosa realidad, que no hay manera de cambiarla por los rezagos del pasado de desatenciones, ahora se posa en el horizonte morenista dar por derogada la reforma de 2007 a la ley del ISSSTE, que más que una petición es como una especie de pretexto para hacer ruido; porque de antemano es poco probable echarla para atrás.

Los endeudamientos en contraste con las obras del gobierno de López Obrador han sido mayúsculos, además de los descarrilamientos, incidencias en la deforestación de la flora y las invasiones a esa fauna que alborotaron y se siente en peligro de extinción en el sureste mexicano.

De los males el menor quizá el mundial de futbol, con poca derrama económica, con los cierres del zócalo capitalina, y la poca o nula oferta turística por bloqueos, manifestaciones e insultante mes de junio, donde el tráfico vehicular es todo un rompecabezas para alcanzar la otra orilla.

Leer a otros, en la necesaria retroalimentación de ideas y conceptos, en esa bruma que se forma en los tiempos actuales, nos da como resultante dudar que sean protestas de maestros, en la formación que tuvieron para alcanzar la profesionalización en sus estados de origen.

Anoche como todos los días transitamos por ese eje central, que deja ver a los costados del Palacio de las Bellas Artes, los campamentos multicolores de tiendas de campaña, subiendo algunos mochilas y maletas a automóviles, donde la calle de Madero colapsada, incluida la pintura blanca que separa a los carriles y los pasos peatonales, un par de días antes mandados a realizar estos trabajos.

Superada con creces Clara Brugada y su equipo de Iztapalapa suponemos, no tiene los tamaños para atender las necesidades de la capital, cero inauguraciones debieran haber, hay que echar a andar las obras, el lucimiento hay que dejarlo de lado señoras y señores políticos.

El movimiento magisterial es histórico en México, las demandas han sido recurrentes, los incrementos salariales son notables desde hace siete años, y aun así, no nos explicamos porque chocar con la autoridad en lugar de dialogar, incluida la duda que circula como fantasma, del financiamiento al interior de morena, de esas tribus radicales, que están jugando a desviar la atención de lo fundamental.

Son intentos de desestabilización, con un gran financiamiento, que por supuesto no sale de la derecha que se acusa o la ultraderecha que festeja el triunfo en Coahuila, Veracruz y Durango, pero no tiene credibilidad nacional.

Y nos cuestionamos al final de este lamentable círculo vicioso, por la hora cero que se avecina, tomando en consideración las aportaciones de quienes miran también como nosotros, con dudas; faltas y más faltas, no asistencias ante alumnos que están dejando de aprender y entender a un país, que lejos de invertir en lo superfluo, le apuesta a la educación con la nueva escuela mexicana, la excelencia académica y la constante actualización de los perfiles de quienes nos han brindado certidumbre para abrirnos paso en la vida profesional a lo largo de la historia.

Hay siempre un interés oculto en estos temas, donde las cabezas son la más beneficiadas, en corrientes de opinión lejos de la noble causa; porque no somos capaces de aceptar que la violencia y el insulto nunca nos han llevado a un puerto seguro.

Entre líneas

Un gran negocio de la FIFA, cero alimentos y estacionamiento para los tenedores de palcos, muchos alcaldes ya se bajaron de instalar pantallas en sus plazas públicas, por los altos costos impuestos por este organismo de la patada. Mientras tanto en Campeche que no hay para pagar el recibo de la luz, como coloquialmente se dice y no lo correcto que es la energía eléctrica; ya veremos que hacen.