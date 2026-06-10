Trump dice que Irán ha tardado demasiado en negociar y que "pagarán las consecuencias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora "pagarán las consecuencias", después de que Teherán y Washington intercambiaran ataques en la región, ante los supuestos esfuerzos por continuar las conversaciones.

"Irán es todo palabrería y nada de hechos", escribió Trump en una publicación en las redes sociales. "Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido fantástico para ellos, ¡¡¡ahora pagarán las consecuencias!!!"

Trump, en una entrevista separada con Fox News, dijo que estaba a punto de ordenar nuevos ataques contra las centrales eléctricas y los puentes de Irán si Teherán no está dispuesto a firmar un acuerdo.

Los comentarios de Trump se producen después de que un alto cargo con conocimiento de la situación informara a Reuters de que los negociadores qataríes viajaron a Teherán el miércoles por la mañana en un intento por cerrar un acuerdo, tras consultar con Estados Unidos.

Al ser preguntado sobre los últimos ataques de Irán el miércoles contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en represalia por los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, Trump dijo a Fox que Irán había tenido la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir, y que podría continuar con más ataques dada la lentitud de las negociaciones, según la cadena.

Los representantes de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la publicación de Trump, ni sobre las consultas y el viaje de los negociadores de los que se ha informado.