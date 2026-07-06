Peso avanzó a la espera de noticias esta semana

El peso se apreció frente al dólar en la primera sesión de esta semana. La divisa local avanzó, revirtiendo la caída de la apertura, en el regreso del volumen a los mercados tras un feriado en Estados Unidos, a la espera de información clave de política monetaria.

El tipo de cambio terminó en 17.3874 unidades por dólar, que frente al cierre de 17.4774 unidades el viernes, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), significó para el peso una ganancia de 9 centavos, equivalentes a 0.51 por ciento.

“El tipo de cambio comenzó la semana con una narrativa positiva, operando hasta en 17.37 unidades por dólar, tras haber tocado 17.50 en la apertura. Se percibe un mayor apetito de riesgo por parte de las mesas de operación”, destacó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

Hay preocupaciones

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group, dijo que “si bien el dinamismo coyuntural por el Mundial y el sector construcción ofrecen un impulso inmediato, existen preocupaciones estructurales expresadas por el sector privado sobre la incertidumbre comercial relacionada con la revisión del T-MEC, el impacto de las políticas estadounidenses y un entorno de inflación que se mantiene por encima del objetivo”.

Dijo que el problema fiscal derivado de los subsidios a los combustibles y la persistente inseguridad actúan como techos para una apreciación prolongada, indicando que el peso enfrentaría presiones de retorno si estos factores de riesgo prevalecen.

Para los próximos días, el analista espera que el mercado se mantenga atento a la consolidación de estos indicadores de corto plazo frente a los datos duros de la actividad económica.

“El comportamiento de las exportaciones de automóviles, la tasa de inflación mensual y las actas de política monetaria serán determinantes para validar si la recuperación actual es sostenible o si estamos ante un rebote de naturaleza temporal. Veo que el peso puede fluctuar con cautela en un rango acotado entre 17.29 y 17.47, manteniendo su sensibilidad ante las noticias de política monetaria y las señales de la administración sobre el clima de inversión, mientras los inversionistas ponderan si el "efecto Mundial" será suficiente para mitigar las preocupaciones por el crecimiento potencial a largo plazo”, dijo.

A mediados de la semana se espera la publicación de las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que serán fundamentales tras la moderación de las expectativas de aumentos de tasas. El Banxico también publicará sus actas, el jueves.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, dijo que la apreciación del peso durante la sesión se debió también al regreso de la liquidez al mercado financiero y especulación de que la Reserva Federal podría ser más paciente para subir su tasa de interés. (Con información de Jose Antonio Rivera)