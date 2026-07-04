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Marruecos golea 3-0 a Canadá; avanza a cuartos del Mundial 2026
Marruecos se convierte en la primera selección en pasar a cuartos de final del Mundial 2026 y ahora esperará a conocer a su próximo rival: Paraguay o Francia.
Marruecos avanzó el sábado a los cuartos de final del Mundial al golear 3-0 en el Houston Stadium de Texas a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación.
Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82') y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8' que sentenció el encuentro.
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Tras un lento arranque, las estrellas marroquíes Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspiradas en la segunda mitad y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.
Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.
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Marruecos logró así su segundo pase consecutivo a unos cuartos de final en un Mundial. En Catar 2022 llegaron hasta las semifinales y terminaron cuartos.
Los Leones del Atlas se enfrentarán en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia-Paraguay de este sábado en el Philadelphia Stadium.